Mariana Noya: "Hoy pedimos disminuir la movilidad y pedimos a todos que nos ayuden"

La vicepresidenta de la Sociedad de Intensivistas se refirió a la situación actual de los CTI del país y al comunicado emitido en conjunto con distintas asociaciones del ámbito médico y científico.

Estamos alarmados. Hicimos un comunicado para decir que estamos juntos con un mismo mensaje para pedir más medidas por quienes las toman y también por parte de la población. Nosotros vemos la realidad de lo que está pasando y podemos contar lo que vemos. No se trata de aumentar camas y no estamos pidiendo medidas a largo plazo, pedimos tres semanas para disminuir el número de contactos.

Baja el número de terapia intensiva pero por otras patologías. Se tomaron medidas por parte del gobierno y estamos jugando por todos porque somos médicos. Necesitamos disminuir la tasa de contagios. Estamos pidiendo tres semanas para bajar la tasa de contagios.

El vacío que genera esta enfermedad no lo he visto con ninguna otra enfermedad porque la familia no puede estar. Hoy pedimos disminuir la movilidad y pedimos a todos que nos ayuden. Todos estamos cansados y hartos de esto. Una vez que vemos una luz, intentemos llegar a ella. En este período podemos evitar sufrimiento, dolor. El colectivo está dispuesto a asumir esto. La carga de trabajo es mucho mayor y tememos las secuelas que deje esto. Aparte de la carga de trabajo, la carga emocional de esto es tremendo. Tenemos que ayudar a lograr el efecto de la vacunación.