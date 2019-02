Mario Bergara dijo que el número del déficit fiscal del Uruguay “no es bueno”

El precandidato presidencial del FA señaló que reducir ese número será “imprescindible” para el próximo gobierno.

En un comunicado, el MEF indicó que el déficit fiscal se ubicó en 2,7 % del PBI, mejorando 0,8 % respecto al resultado negativo de 3,5 % registrado en 2017.

Esta cifra refleja el efecto de las transferencias al BPS por los cincuentones que decidieron abandonar las AFAP. Descontando este aspecto, que equivale a 1,3 %, el déficit fiscal de 2018 fue de 4 % del PBI.

El precandidato presidencial por el FA y expresidente del Banco Central, Mario Bergara, dijo que el número del déficit fiscal no es bueno:

“El número fiscal no es bueno. No está mostrando una tendencia hacia una reducción del déficit y en eso el Gobierno tendrá que trabajar con muchísima más potencia. Es imprescindible reducirlo porque no hacerlo significaría entrar en un endeudamiento que no querríamos generar.

El Uruguay tuvo niveles de deuda respecto a su PBI superiores al 100 %. Cuando el FA empezó a gobernar, la relación deuda-producto superaba el 100 %. Hoy estamos en órdenes del 65 %, pero en los últimos años esa relación ha subido porque el déficit fiscal es más alto de lo que todos deseamos”.