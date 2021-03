Mario Bergara: "Es preocupante que no vean mal los beneficios a jerarcas"

El senador del Frente Amplio analizó el episodio que se conoció este viernes que implica la renuncia de Isaac Alfie a beneficios tributarios sobre su empresa privada. Además, se refirió al diálogo entre oposición y gobierno,

El martes está agendada su vacunación contra la Covid-19

Tener desconfianza por un eje político no tiene sentido. En Uruguay hay una cultura de vacunación y no recuerdo haber sentido esas afirmaciones. No tiene sentido politizarlo. Nuestra tesitura es impulsar a la sociedad uruguaya que se vacunen.

Episodio con Alfie

Son cosas que hay que evitar por el bien de la política. Hay cuestiones que tienen más que ver con la ética y no corresponde que suceda. Hay pequeñas empresas que la están pasando mal y un beneficio fiscal a un jerarca del gobierno no corresponda que suceda. La firma de la ministra aprobando se dio durante este gobierno. Para nosotros desde el punto de vista ético estas cosas son graves y el FA apunta al llamado a la responsabilidad. Tanto a la ministra como el presidente tienen que tomar cartas en el asunto. Es preocupante que no vean mal que sucedan estas cosas. El director renunció una vez que las cosas se hicieron públicas. Tampoco es la primera vez que vemos estas cosas en este gobierno. También ocurrió con el episodio de La Granja. Mañana vamos a tratar el tema con el FA. Es muy preocupante y el mensaje tiene que ser claro de que estas cosas no pueden suceder.

Análisis del primer año de gobierno

Una cosa es el discurso y otra cosa es lo que fue toda la tónica del gobierno de este año. El informe está plagado de referencias a la herencia. Que haya tratado de soslayarlo, no quita que el informe no esté plagado de referencias a la herencia del FA. No creo que el Frente se haya excedido. Mantiene el tono de oposición. Es duro en cosas que hace un año venimos diciendo. El gobierno debió y debe aún volcar más recursos como lo hace el mundo entero para disminuir el impacto económico. Los recursos que el gobierno ha volcado a eso han sido escasos y me parece bien que el FA ponga el foco en eso. Cuando hablamos de gobierno, nos referimos a la coalición.

Nosotros como Frente Amplio fuimos en marzo a reunirnos con el presidente y fue la única reunión que tuvimos. Tendimos la mano y fue el momento en que empezó la pandemia en Uruguay. De ahí para acá el FA nunca fue convocado. Es instalar ámbitos de diálogo para evaluar medidas contra la pandemia. Además, el FA tiene instituciones. Ir a la asunción de un intendente es un buen gesto, pero no es diálogo. El FA no puso en ningún momento piedras en el camino ni palos en la rueda en el tema sanitario. El Frente apoyó 16 proyectos, prácticamente todos, y muchos se votaron en el mismo día. La tesitura del FA está demostrada. A nivel parlamentario planteamos un ámbito parlamentario para que los legisladores estuviéramos informados día a día de la situación sanitaria. A regañadientes acordamos la formación de un ámbito y aún no se convocó nunca. Son gestualidades que no son de diálogo.

Creo que el 13 de marzo cambiaron las cosas. El Frente Amplio fue a hablar con el presidente porque apareció la pandemia. Dijimos que para combatir la pandemia estamos en el mismo barco. Quién escribe los libretos de cada quién. Se ve que reacciona en clave de libreto porque todo su accionar parece muy libertado.