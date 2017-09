Mario Bergara pidió a la Corte Electoral que desestime y archive una denuncia en su contra

El presidente del Banco Central fue denunciado por el Partido Colorado tras hacer declaraciones al semanario Crónicas consideradas "de claro contenido político-electoral”.

El presidente del Banco Central Mario Bergara fue denunciado por el Partido Colorado ante la Corte Electoral por sus declaraciones ante el semanario Crónicas.

Según la denuncia, Bergara hizo “manifestaciones de claro contenido político-electoral”, pese a estar limitado por el cargo que ocupa, definido en el artículo 77 de la Constitución.

El jerarca presentó sus descargos ante la Corte Electoral. En el escrito, el presidente del BCU afirma que sus declaraciones fueron generales y no políticas, las cuales no suponen un pronunciamiento sobre su situación personal en un futuro. Sostiene que no tiene intenciones políticas, a lo que pide desestimar la denuncia y que se archive.

Si el caso no se trata la próxima semana, quedará para otra integración de la corte, dado que hay un acuerdo político para cambiar los integrantes.