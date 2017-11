Martínez: “he visto a lo largo de la vida cómo la lógica del poder puede llevar a perder los verdaderos objetivos”

Reafirmamos la lucha contra la violencia hacia la mujer y los niños. Por suerte en el mundo la mujer se libera y en Uruguay también y eso genera una reacción de quien fue formado en la cultura patriarcal de dominación del hombre sobre la mujer. Eso Unidos por elementos psicopáticos, como fue el caso de Brissa que junto a la niña de Rivera nos conmovió, nos terminó de generar un estado de ánimo de decir ‘pucha, ¿qué está pasando?’. Como sociedad tenemos que revisar muchas cosas. Nos matamos trabajando, haciendo horas extras y sacamos tiempo de convivencia, que es un tema vital. No entendemos que hay que cultivar más las relaciones humanas y no generar frustraciones por cosas que no valen nada.

Más de la mitad de los montevideanos apoya su gestión

Las encuestas son una foto del momento. Yo lo tomo como un redoblar el esfuerzo. Cada día hay que levantarse pensando qué diferente y mejor puedo ser, con los seres queridos o para los que tenemos una responsabilidad con la ciudadanía, con ellos. Esto me hace ver que me tengo que esforzar mucho más. Es un desafío para hacer las cosas mucho menor. Tengo que aprender de los errores con mucha humildad, sin soberbia y reforzar las cosas buenas que se viene haciendo.

La organización del tránsito es el ítem peor valorado

Hay muchas licitaciones en proceso, algunas ya adjudicadas. Con el tema del tránsito hay una doble faceta. Hay que mejorar la convivencia para todos, no solo para los vehículos. El problema se ve desde el vehículo pero cada cosa que hacemos no la hacemos pensando solo en el vehículo particular. Reivindicamos el uso democrático del espacio público y eso dice que quien tiene el principal y más importante derecho son los peatones y también los ciclistas, porque ocupan menos espacio por persona y contaminan menos. Tercero es el transporte público, porque es el que usa en tercer nivel mejor el espacio por persona y que menos contamina. El que usa más espacio por persona y contamina más son los vehículos particulares. Esto no quiere decir que estemos en contra, pero hay que tomar medidas. En las seis calles donde se aplicó el sistema de gestión de movilidad, o sea semáforos inteligentes, no solo mejoró el tiempo de circulación para todos, sino que bajaron un 66% de los accidentes graves con muertes. Quedó un pendiente, en lo que estamos mejorando muy fuertemente, que es mejorar el transporte público para que el ciudadano sienta que es de calidad, eficiencia, cumplimiento de horario y rapidez, y que la gente no use todos los días su vehículo particular para moverse. No es lo que Montevideo quiere hacer, es lo que cualquier ciudad del mundo quiere hacer.

Transporte eléctrico

Tenemos 24 taxis eléctricos. Le propusimos a UTE y al Ministerio de Industrias un plan para llegar a 300 de acá a un año y medio.

Candidatura a la presidencia

Falta, no hay por qué apurarse. Yo no me he puesto a pensar demasiado en eso. Quien conoce mi vida personal sabe que soy ante todo ingeniero, que entré a militar en plena dictadura, que no lo hice aspirando a cargos. Yo he visto a lo largo de la vida cómo la lógica del poder puede llevar a perder los verdaderos objetivos, es una cosa que a mí siempre me preocupó. Hoy tengo que dedicar todo mi tiempo al escenario de la Intendencia, a mejorar la gestión. Puede ser que sea, pero no te puedo decir que haya tomado la decisión.

Relección como intendente