Más de 8.000 personas se presentaron a la prueba que acredita el fin del Ciclo Básico; entre ellas, el futbolista Pato Sánchez

Entre los inscriptos en todo el país, cada año se presentan cerca de 100 jugadores de fútbol.

Unas 8.000 personas se presentaron este sábado para dar la prueba que acredita el fin de los estudios del Ciclo Básico de Secundaria.

Cada año, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) habilita esta certificación para quienes tienen más de 21 años y abandonaron los estudios en el pasado.

Para el presidente de la ANEP, Robert Silva, la oportunidad de que puedan acreditar el fin del Ciclo Básico es clave, por lo que se busca generar mecanismos que lo faciliten: “Estamos con una inscripción superior a las 8.000 personas. Este instrumento es algo muy importante y muy positivo para la gente que por distintas circunstancias en su vida no pudo acreditar la educación media básica”.

Entre los inscriptos en todo el país, cada año se presentan cerca de 100 jugadores de fútbol. “Apoyamos a los futbolistas con clases virtuales y presenciales, sacando el miedo en el retorno de muchos a volver a estudiar”, dijo al respecto Diego Scotti, presidente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales.

Este año, uno de los que rindió la prueba fue el jugador aurinegro Carlos “Pato” Sánchez, quien tiene 38 años.

“Me arrepiento de no seguir mi carrera en el liceo cuando tuve la oportunidad, pero tampoco me quito el esfuerzo que hice por ser jugador de fútbol. Ahora que tengo las dos posibilidades, está bueno. No hay edad para venir a estudiar. El Ciclo Básico ayuda y sirve”, valoró.