Más de la mitad de los casos de Covid-19 en Paysandú son de menores de 30 años

Las autoridades lo atribuyen a la movilidad y a que esta franja es la que menos se ha vacunado.

En Paysandú la mayoría de los casos de coronavirus se reportan entre personas jóvenes. Los datos surgieron del análisis de los contagios de Covid-19 el departamento: el 55% son menores de 30 años. En tanto, los mayores de 60 años son entre el 5% y el 7%.

La razón, creen las autoridades, es la alta circulación de los jóvenes y que ha sido el último grupo en acceder a la vacuna.

Carlos Leoni, director departamental de Salud, pidió a este grupo etario que reduzcan la movilidad y sumen algunas precauciones. "Hay que entenderlos también, que con esa edad que tiene no se pueden abrazar, no se pueden besar, no pueden tener fiestas", lo que genera que "esa población se agote y se mueva mucho". En ese sentido, apuntó: "Tenemos que apuntar a eso, a disminuir la movilidad de menores de 30 años y a vacunarlos".

Paysandú tiene más de 1.600 casos activos de la enfermedad y la mayoría son por contagios intrafamiliares, según afirmó la directora de Coordinación del Ministerio de Salud Pública (MSP), Karina Rando.

Para Rando la solución es bajar la movilidad y continuar con la vacunación. "En otros países han sucedido cosas mas graves a nivel de sistema de salud que todavía no están sucediendo en Uruguay, pero necesitamos apoyo de la población para que no suceda. Que la población ayude a disminuir movilidad sobre todo en los pacientes menores de 50 años, que son los que menos vacunados están", dijo Rando.

La jerarca afirmó que "la enorme mayoría de los contagios" se centralizan en personas de entre 10 y 50 años, pero sobre todo, entre 20 y 40. "Pensamos que es porque es la gente que tiene mayor movilidad", expresó.

Rando aseguró que los principales brotes en lugares de trabajo suman solo 240 casos, por lo que el mayor riesgo está en los contagios intrafamiliares. Agregó que cuando se supere en el departamento el 30% de población con dos dosis, cifra en la que se ubica actualmente, se logrará bajar la curva de contagios.