Más del 25% de los mensajes recibidos por Twitter por las políticas uruguayas contienen expresiones violentas

Mientras que los tuits violentos hacia los hombres hablan de temas relacionados con su trabajo, aquellos dirigidos a políticas suelen mencionar su condición de mujer.

Los políticos son foco de críticas en todos los ámbitos y Twitter no es la excepción. En el mes de la mujer un informe relevó las diferencias entre las críticas que reciben hombres y mujeres en esta red social. Una de las conclusiones es que a la mujer se la critica más por ser mujer y muchas veces se alude a que no está capacitada para su cargo, algo que no sucede con la misma frecuencia en el caso de sus pares varones.

El informe de ONU Mujeres y CPA Ferrere relevó 13 meses, de junio de 2019 a junio de 2020. La muestra abarca a 102 mujeres políticas y observa 600.000 tuits.

Se detectó un nivel base de violencia que abarca a más de un cuarto de los mensajes recibidos por las políticas (algo por encima del que padecen los hombres). Sin embargo, el hallazgo principal es la diferencia en los ataques que reciben las mujeres.

Rafael Xavier, Gerente de Data Analytics en CPA Ferrere, dijo a Telemundo que "en el caso de las mujeres se hace mucha referencia a su condición de mujer. Los mensajes violentos están plagados de ‘mujer’, ‘mujeres’, ‘señora’. Muchas referencias a su supuesta incapacidad de cumplir un rol político".

En el caso de los hombres, en tanto, la "violencia está centrada en las decisiones que tomaron, en su gestión política, en lo que piensan".

¿Qué cuentas emiten estos mensajes violentos? "Son cuentas más activas, no son nuevas, pero quizás lo más relevante es cómo se describen a sí mismos", dijo Xavier, quien agregó que en las descripciones de estos usuarios hay "apelaciones a la familia, a la libertad, al liberalismo, y lo más importante es la palabra 'anti'". Esto es la "autodescripción por oposición", comentó.