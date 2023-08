"Me dijeron como que se la había tragado la tierra": buscan a adolescente de 14 años que estaba internada en centro del Mides

La madre de la joven pide que el Estado le responda dónde está su hija, además de cuestionar la actitud que han tenido desde el Mides y el INAU con ella ante la desaparición de Julieta.

Una adolescente de 14 años que estaba internada en un centro de asistencia social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), se encuentra desaparecida desde el domingo 20 de agosto. Ante esta situación, su familia y allegados se manifestaron en la noche de este miércoles en reclamo de respuestas.

En entrevista con Telemundo, la madre de la joven Julieta González, Valeria, contó que la adolescente estaba internada hace algún tiempo y de forma temporal en uno de los centros de “medio camino” del Mides, espacios que buscan “facilitar la integración social y generar mayores grados de autonomía en las actividades significativas para la vida”.

“Ella estaba ingresada acá por una jueza, porque padece de un trastorno emocional. Tenía que estar acá un tiempo, medicada, para controlar esa situación, y luego iba a volver a casa”, contó Valeria, y narró lo que desde el centro, ubicado en el Centro de Montevideo, le dijeron sobre el momento de la desaparición de Julieta: “El 20 de agosto dicen que fueron a una plaza. Y que, al regresar, antes de entrar a la clínica, la educadora que salió con ellos dice que Julieta se fue corriendo. Eso es mentira porque Julieta no corre, apenas camina y se cansa porque tiene unos problemitas en los pies. Aparte está muy medicada, toma casi 14 pastillas por día, es imposible que pueda correr de la manera en la que dicen”.

En ese sentido, Valeria pide que el Estado le responda dónde está su hija, además de cuestionar la actitud que han tenido desde el Mides y el INAU con ella ante la desaparición de Julieta.

“Llamé al centro para ver cómo le había ido en el paseo y cuando llamé me dijeron que se había fugado. Si yo no llamaba, no me llamaban para avisarme. Y me dijeron que realizaron la denuncia, pero no la hicieron. La denuncia la hice yo. Me dijeron que no me llamaron porque no tenían mi teléfono, cosa que es mentira, tienen mi teléfono. El equipo técnico se lavó las manos, no me dan respuestas, no me llaman, ni siquiera para acompañarme. Se lavaron las manos totalmente”, dijo.

En tanto, sobre la búsqueda de Julieta, su madre contó que tanto la Policía como los allegados la han intentado localizar en las inmediaciones del centro y en otras partes, pero hasta ahora sin resultados.

“En Interpol me dijeron como que se la había tragado la tierra. Que en las cámaras no la ven, que no hay nada de nada. Hemos ido por todos lados, pero nada”, afirmó.

“Ella depende de la medicación, la toma hace tiempo. Ese día vestía un pantalón roto, unos championes verde agua y dicen que tenía una campera negra, pero después violeta”, agregó.

Además de comunicarse al 911 por cualquier información, la familia también puso a disposición el celular 096279454.