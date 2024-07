"Me embola mucho que me salude con el puñito en un estrado del Partido Nacional", afirmó Sebastián Da Silva sobre Valeria Ripoll

"Capaz que fue un gesto natural… todo se corrige", agregó el senador suplente.

El dirigente nacionalista Sebastián Da Silva volvió a nombrar aquellos aspectos que “no le terminan de convencer” sobre Valeria Ripoll, la elegida por Álvaro Delgado para acompañarlo como candidata a vicepresidenta en la fórmula presidencial del Partido Nacional: “Me embola mucho que me salude con el puñito en un estrado del Partido Nacional”.

Que la elección de Ripoll por parte de Delgado fue sorpresiva ya es un hecho y no se discute, y es que algunos dirigentes del Partido Nacional lo han manifestado en esos términos. Pero con el correr de los días tras la noche de los comicios del domingo, la figura de la exsindicalista y exmilitante del Partido Comunista ha sumado nuevos cuestionamientos por parte de dirigentes blancos.

“Estoy viendo en Valeria algunas aristas que me van convenciendo y otras que no me terminan de convencer. Me embola mucho que me salude con el puñito en un estrado del Partido Nacional. Capaz que fue un gesto natural… todo se corrige”, afirmó este jueves Da Silva en entrevista con el programa Malos Pensamientos de la radio Azul FM.

Días atrás, Da Silva fue de los primeros en mencionar reparos sobre la figura de Ripoll: afirmó que, para su gusto, le falta “Masoller” y “saravismo”. E incluso en la noche del domingo, cuando Delgado y Ripoll estuvieron en el estrado frente a la sede del Partido Nacional, el senador suplente no subió al escenario. Y fue precisamente en ese ámbito donde Ripoll empleó el gesto que ahora Da Silva menciona.

Según se puede ver en una fotografía publicada por el diario El País -del fotógrafo Leonardo Mainé- de la noche de las internas, Ripoll saludó a los presentes en la plaza Matriz levantando el puño izquierdo, un gesto asociado al comunismo.

“Me molesta que siendo candidata a la vicepresidencia me salude con el puñito, que es un símbolo… al partido que ella está representado le dicen blancos pillos, corruptos, oligarcas, etc. Pero todo se arregla”, agregó Da Silva.

Con esto, el dirigente blanco señaló que, a su juicio, “el desafío más importante de Ripoll es confirmar que ella interpreta un vasto sector de la sociedad al cual le embola el político profesional”: “Lo que le pido es que entienda que su pasado reciente choca con esta generación de blancos cincuentones, somos nosotros los que defendimos la LUC, somos nosotros los que rechazamos las ocupaciones. Y nada más”.