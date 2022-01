"Me equivoqué", dijo Valenti tras la viralización de tuits críticos del referéndum contra la LUC

"Me ganó la gente por amplia mayoría", afirmó este lunes el publicista, que asumió como encargado de la estrategia comunicacional por el "Sí".

El publicista Estaban Valenti dijo que se equivocó al criticar meses atrás la recolección de firmas para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). "Me ganó la gente por amplia mayoría", afirmó este lunes en entrevista con el programa Viva la Tarde, de Radio Sarandí.

Valenti asumió recientemente como encargado de la estrategia publicitaria de los promotores del "Sí" en el referéndum del 27 de marzo. En las últimas horas, se viralizaron tuits que realizó antes de asumir esta responsabilidad.

yo no firmo por el referendum — Esteban Valenti (@ValentiEsteban) March 23, 2021

El 23 de marzo de 2021, por ejemplo, aseguró que no firmaría para habilitar la consulta popular. En octubre de 2020 había señalado que si bien no compartía "el espíritu" de ciertos artículos, le parecía una "falta de audacia" y "un retroceso" ir contra la norma total o parcialmente.

"Me equivoqué. Es cierto que yo lo escribí, no me trago las palabras ni hago finitos. Creí que era muy difícil, firmé, me parecía una cosa muy compleja pero ¿me desmintió quién? La gente", afirmó el publicista a Sarandí.

"Es obvio que cambió absolutamente el escenario", agregó, y dijo que él estudiaba "mal" la norma entonces, pero aun así estaba en contra del espíritu.

Valenti reconoció el trabajo de los impulsores del referéndum y recordó que Uruguay es uno de los países donde más firmas se requieren para habilitar una consulta popular sobre una ley.

Por otra parte, el publicista subrayó que no tendrá retribución económica por coordinar la estrategia de campaña. Según contó, la propuesta le llegó a través de Gerardo Rodríguez, el secretario general de la Federación Ancap, uno de los primeros gremios en proponer la derogación parcial de la LUC.