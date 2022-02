"Me informaron mal y me equivoqué", dijo Valenti tras cruce con Bordaberry por prohibición de usar Pantera Rosa

No obstante, el publicista señaló a otro presunto responsable de que el "Sí" no pueda usar el dibujo animado ni su banda sonora.

A través de su apoderada legal en Uruguay, Carmela Bacot, el estudio Metro-Goldwyn-Mayer intimó a la Comisión por el "Sí" a dejar de usar la imagen y la banda sonora de la Pantera Rosa para su campaña, dándole un plazo de 24 horas a todos los involucrados para retirar de circulación las posibles infracciones. En un escrito el estudio recordó que es dueña de los derechos de autor y que desde ese lugar buscará evitar la competencia desleal, dada la "reputación" de la marca.

La decisión adoptada el lunes levantó críticas en el comando del "sí", en particular del encargado de la estrategia comunicacional a favor de la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), Esteban Valenti.

El publicista primero señaló al exsenador y abogado colorado Pedro Bordaberry en Twitter, donde compartió un dibujo de una jirafa rosada con la siguiente leyenda: “Como estamos creciendo el estudio de Bordaberry, que representa a la transnacional Metro-Goldwyn-Mayer, nos prohibió el uso de la Pantera Rosa”.

El exlegislador le contestó por la misma red social: "Mentiroso compulsivo, estás desesperado; no tengo nada que ver con estudio jurídico alguno; busca por otro lado, nabo".

A las horas la respuesta de Bordaberry multiplicó por 10 la cantidad de "me gusta" que originalmente recibió Valenti.

@ValentiEsteban mentiroso compulsivo estás desesperado; no tengo nada que ver con estudio jurídico alguno; busca por otro lado, nabo — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) February 7, 2022

Sin embargo, el intercambio no terminó así. Este martes de mañana, el publicista reconoció que la información era infundada y apuntó contra otra persona, presuntamente responsable de que se prohibiera el uso de la Pantera Rosa.

"Me informaron mal y me equivoqué sobre qué estudio representaba a la Metro. Ahora, no es nada grave representar a la MGM, no son delincuentes, ni creo que le moleste a ningún estudio representarlos. Y el fondo sigue allí, nos prohíben o nos impiden todos los días algo nuevo", apuntó Valenti en Twitter, donde recordó que la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO) no habilitó un acto por el "sí" en el Estadio Centenario.

Me informaron mal y me equivoque sobre que estudio representaba a la Metro. Ahora, no es nada grave representar a la MGM, no son delincuentes, ni creo que le moleste a ningún estudio representarlos. Y el fondo sigue allí, nos prohiben o nos impiden todos los días algo nuevo. pic.twitter.com/zEvbbr11rZ — Esteban Valenti (@ValentiEsteban) February 8, 2022

El encargado de la estrategia comunicacional apuntó contra Óscar Bacot Silveira, a quien identificó como el fundador del estudio Bacot & Bacot y "uno de los organizadores de marchas a favor de la LUC".

Pese a haber reconocido que Bordaberry no está vinculado con la decisión de MGM, Valenti le dedicó un último mensaje: "Inteligente exsenador, a usted le vendría bien ser representante de estos personajes para su próxima campaña electoral, podrá comerse unas cuantas hormigas".