"Me metían la cabeza en el agua y me decían '¡vos tenés que saber!'": un hombre denuncia que un grupo de argentinos lo torturó en Ocean Park

Fue abordado cuando transitaba en bicicleta por una de las calles del balneario; los agresores lo acusaban de ladrón.

Un hombre denuncia que un grupo de argentinos lo acorraló en una calle de Ocean Park, en Maldonado, y lo atacó a golpes, además de torturarlo, acusándolo de robar en la zona.

El hecho fue denunciado ante medios de comunicación locales por vecinos de Ocean Park que conocen a la víctima, Gabriel Pérez, y afirman que nada tiene que ver con los delincuentes que vienen robando en el balneario.

En su relato, Gabriel contó que fue abordado cuando transitaba en bicicleta por una de las calles del balneario.

“Una camioneta argentina, en la que iba una señora, me cierra la calle, y me apunta con el dedo diciéndome ‘vos sos un ladrón’. En ese momento, aparece otra camioneta argentina con tres hombres. Se bajaron, me sacaron de la bicicleta, me tiraron al piso, uno me agarró de las piernas y otro de los brazos. Mi cara estaba mirando al piso y había agua, así que me metían la cabeza adentro del agua y me decían ‘¡hablá, hablá, vos tenés que saber!’”, contó.

Además, el hombre, que no cuenta con antecedentes penales, dijo que él no fue el único en ser atrapado y golpeado por estas personas. Afirma que hubo otros dos casos y que los agresores le dijeron que “estaban de cacería”.

Una vez fue llevado a la comisaría por los agresores, Gabriel fue interrogado por la Policía de Maldonado y luego puesto en libertad porque nada lo incriminaba.

Ahora, a través de su abogado, realizará la denuncia contra los agresores y no descarta ir contra el Ministerio del Interior por no brindar garantías y ni respetar los protocolos de actuación.