"Me pareció casi espeluznante, hablan hasta de Escobar": Delgado apuntó contra el FA y dijo que si tienen dudas vayan "directamente a Fiscalía"

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, se refirió este lunes a las derivaciones del caso del narcotraficante Sebastián Marset, las decisiones del presidente y el papel de la oposición, que criticó de forma dura. "A a mí lo que me preocupó sobre todas las cosas es la declaración del Frente Amplio ayer (por este domingo) que me pareció muy delicado y casi espeluznante y hoy incluso hablan hasta de Pablo Escobar", expresó.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo este lunes en el programa Arriba Gente (Canal 10) que la entrega del pasaporte a Maset "dejó claro que es fácil" para el narcotráfico "penetrar a la política". En este sentido, se preguntó: "Todos nos estamos dando cuenta ante un riesgo. En toda América Latina, ¿no se tuvo diputados que eran parte del narcotráfico? ¿No vimos a (Pablo) Escobar candidateándose?".

Y tras estas declaraciones, Delgado respondió: "La verdad me asusta mucho que empiecen a tratar de insinuar o generar suspicacias que detrás de esto está el narcotráfico". Y agregó: "No, no señores. Si hay alguna duda directamente a la Fiscalía".

"Acá no podemos sembrar dudas en el Uruguay. Este no es el Uruguay, y la lucha contra el narcotráfico tiene que ser una causa nacional, no de unos y no de otros", aseveró Delgado, quien dijo que estos días "son complejos".

"La verdad que en esto hay que mirarlo con tranquilidad y con mucha serenidad, con mucha humildad. Son días complejos pero uno hace lo que tiene que hacer y en esto no hace ni lo que quiere ni lo que puede, hace lo que debe", enfatizó el secretario de Presidencia.

"Y el gobierno sigue trabajando, inaugurando cosas, habiendo sorteado una situación que tuvo sensibilidad política, repercusión pública, algunos le llamarán crisis política, otros no, en ningún caso es una crisis institucional", remarcó.

Tras lo sucedió, Delgado subrayó: "A diferencia de lo que pasaba antes, me parece que está bueno remarcarlo, vino un presidente, dio la cara y tomó decisiones que había que tomar". Añadió, en esta línea, que se tomaron "decisiones políticas, algunas duras, pero que había que tomar.

"Y la verdad que a mí como integrante del gobierno, no es la primera vez que pasa, me hace sentir muy orgulloso de tener al frente del gobierno un presidente que da la cara. Aceptar la renuncia de dos ministros, un secretario y un asesor muy cercano es una decisión dura, y bueno encaminar cosas y seguir trabajando es parte de lo que debe hacer un gobernante", expresó.

Durante la rueda de prensa, Delgado apuntó en varias ocasiones contra la oposición. "Al Frente Amplio no le va a bastar nada", aseveró.

"Primero dijo que era una crisis institucional, no lo era. Quiso instalar ese tema, después pidió la renuncia de dos ministros, del subsecretario y un asesor. Fue lo que pusieron a disposición y el presidente aceptó y pidió una comparecencia con los partidos políticos, cosa que el presidente hizo: vino, se hizo cargo, reunió a la coalición, explicó, hubo un apoyo de la coalición, después convocó al Frente Amplio, a la oposición, y dio las explicaciones del caso. Y después dio la cara a la gente", enumeró.

El secretario de la Presidencia dijo que a la oposición no le va a bastar "si fueran dos ministros, cuatro o seis, siempre van a pedir más". Agregó que le dió "un poco de lástima" ver la conferencia de prensa que realizó este domingo y que "hubiera esperado una actitud un poco más republicana".

Delgado describió la actitud del Frente Amplio como "la manija de la catástrofe". Pero aseveró que el gobierno salió de todas las crisis "poniendo actitud, dando la cara".

"Siempre en los gobiernos hay errores, hay aciertos. Yo creo que es mucho más potente las cosas que se hacen y sobre todo la actitud con la que se hacen, que es tratar de explicarle a la gente, dar la cara y no caer en ser los reyes de la catástrofe", recalcó.

"Yo creo que se podrá coincidir o no se podrá coincidir, eso es otra cosa. Pero lo que nunca vamos a asumir es esa manija permanente de que todo es una crisis y una catástrofe y que cada vez estamos peor y que todas las cosas parecen ser como la última situación, de la cual no vamos a salir. Lo vimos en estos cuatro años. Y en todas salimos el Uruguay, el gobierno y los uruguayos todos juntos", opinó.

Para Delgado, en todo esto "hay es una sensibilidad" del exministro Luis Alberto Heber, el exsubsecretario Guillermo Maciel y del asesor Roberto Lafluf, por presentar la renuncia, así como de Lacalle por aceptarlas. "Podría no haberlo hecho, pero el presidente hizo lo que tenía que hacer, yo hubiera hecho lo mismo", sostuvo.

"Eso habla de la actitud, de la firmeza y de la transparencia", subrayó. ¿Qué hubiera pasado si decía que no aceptaba las renuncias?, ¿cómo estaba hoy la oposición si era lo que estaban reclamando? "Entendíamos que en esto todos pusieron la renuncia a disposición porque había un hecho de sensibilidad política para dejarle libre las manos al presidente para refrescar el gobierno y empezar este último tramo con mucha más fuerza", explicó.

"Obviamente nunca son momentos fáciles, no lo vamos a ocultar, son momentos que hay que transitarlos, pero que con mucha adhesión, liderazgo, transparencia y firmeza se aceptan las renuncias y lo demás lo resuelve la Justicia", señaló.

"Lo que está en la Justicia lo resuelve la Justicia, yo no voy a opinar por la Justicia. Lo que puede haber son decisiones políticas del presidente de la República, las tomó en medio de una situación política delicada. Las tomó y seguimos para adelante", cerró.