"Me preocupa que el gobierno se meta en la campaña, pero me preocupa mucho más la falta de rumbo", afirmó Cosse

"En realidad no estaban preparados, querían gobernar para sacar al Frente Amplio”, apuntó la precandidata frenteamplista sobre la coalición.

La precandidata frenteamplista e intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, afirmó en las últimas horas que le “preocupa” que el “gobierno se meta en la campaña”, pero que le “preocupa mucho más” la falta de rumbo de las autoridades nacionales.

El lunes, el presidente Luis Lacalle Pou y toda la primera línea del gobierno participaron en la inauguración del Centro Aparicio Saravia, un espacio donde convergen numerosos organismos del Estado en el barrio Casavalle de Montevideo. El evento contó con numerosos dirigentes de la coalición, además de proponer un ámbito festivo: globos, música, entre otros. Fue precisamente eso lo que generó algunas críticas desde la oposición: algunos señalaron que la actividad tuvo un torno partidario, sobre todo teniendo en cuenta que estuvieron presentes precandidatos del oficialismo, como Álvaro Delgado y Laura Raffo.

Consultada al respecto en la noche del lunes, Cosse afirmó: “Me preocupa que el gobierno se meta en la campaña… en el caso del presidente, viola la Constitución. Pero me preocupa mucho más la falta de rumbo”.

“Es un gobierno que nos decía que estaba preparado para gobernar, y que durante todo este período de gobierno no nos ha dejado descansar, echando y cambiando ministros una vez y otra también, con un Consejo de Ministros inestable. Eso no es estar preparado para gobernar, y me parece que esa inestabilidad viene dado porque en realidad no estaban preparados, querían gobernar para sacar al Frente Amplio”, afirmó en rueda de prensa.

En ese sentido, Cosse señaló que el Frente Amplio tiene “un rumbo claro”, que es el que buscará seguir a través de su programa. “Creo que la gente es inteligente y va decantando cuando hay afán de gobernar y cuando hay otra clase de cosas”, valoró.

“El programa del Frente Amplio toca todas las preocupaciones, desafíos de crecimiento, de inclusión social, de soberanía e inserción en el mundo, de rodear a la cultura de un ecosistema, la salud. Tenemos un programa comprensivo, muy bien trabajado, que es el marco para que un plan de gobierno lo consolide como un rumbo”, afirmó.

“Mi campaña será de propuestas. Algunas ya las adelanté, que tienen que ver con erradicar la infantilización de la pobreza, universalizar el sistema de transferencias, tener presencia territorial articulada. Propuestas hay, y vamos a ir madurando más propuestas alrededor del programa”, concluyó Cosse.

Ese mismo día, pero en el evento en Casavalle, el ministro de Trabajo y precandidato por el Partido Independiente, Pablo Mieres, afirmó: “Siempre me ha llamado la atención ese latiguillo de Cosse de decir que no tenemos rumbo. Tanto tenemos rumbo que ellos están muy críticos del rumbo. Si no hubiera rumbo capaz que no habría qué criticar”.