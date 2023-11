"Me sorprende que el relato de Marset coincida casi 100% con el del gobierno nacional", dijo Orsi sobre otorgamiento del pasaporte

"Ojo con trivializar estos temas o minimizar lo que estamos hablando, es demasiado serio como para que lo tengamos como un tema mediático, casi farandulero", expresó.

El intendente de Canelones y precandidato a la presidencia por el Frente Amplio Yamandú Orsi, dijo este lunes que le llamó "mucho la atención" el relato del narcotraficante Sebastián Marset respecto al otorgamiento del pasaporte uruguayo que le abrió puertas para salir de Dubái.

Marset aseguró en entrevista con Canal 4 que no pagó ni "un dólar" por el pasaporte, pero que no fue de avaro ni de cauto, sino porque nadie le pidió eso para acelerar el trámite: "Tenía a mi abogado que me ayudaba y que me dijo ‘el pasaporte te lo tienen que dar’".

"Me sorprende que el relato de Marset coincida casi 100% con el relato del gobierno nacional", expresó Orsi en rueda de prensa, aunque señaló que no vio la entrevista. Consultado sobre por qué le sorprende, el intendente afirmó que "es raro, por lo menos raro".

"Son más las preguntas que tengo para hacer que las afirmaciones. Ojo con trivializar estos temas o minimizar lo que estamos hablando. Es demasiado serio como para que lo tengamos como un tema mediático, casi farandulero", agregó.

Por último, señaló que lo que opine Marset "no me llega mucho y me interesa poco".