"Me sorprende y me duele que esta historia se repita todos los años": Mieres consideró "injustos" paros en escuelas públicas

"No sé cómo no se les ocurre otras medidas que no sean cerrarles las puertas de las aulas a los chiquilines", planteó.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, consideró "injustos" para los niños los paros programados para esta semana en la educación pública. El jerarca señaló que el derecho a parar no está en discusión, pero que deberían adoptarse otras medidas que no afecten a los alumnos y sus familias.

Al final de esta semana, la primera desde la vuelta a clases, los niños de escuelas públicas de Montevideo habrán quedado dos días sin clases. El ministro sostuvo que es un asunto que se repite año a año, y que trasciende las administraciones de gobierno.

"A mí la verdad que me sorprende y me duele realmente que esta historia se repita todos los años", expresó. "Fíjense que esta semana va a haber un paro en un tercio de las escuelas hoy, mañana en otro tercio, pasado mañana en otro tercio y el viernes casi que increíble un paro por el Día Internacional de la Mujer", agregó.

En este sentido, dijo: "Siempre la misma historia; yo no sé cómo no se les ocurre otras medidas que no sean cerrarles las puertas de las aulas a los chiquilines". "Esto se hace por una medida que se tomó en diciembre; es decir, el Consejo de Enseñanza Primaria resolvió una sanción a fin de diciembre, y esperaron a que empezaran las clases para castigar a quiénes, a los estudiantes, a los niños", lamentó.

"Hay una injusticia detrás de todo esto, que es la afectación de la vida cotidiana de miles de familias, que además no son responsables de esta situación. O sea, el derecho a parar por supuesto que siempre lo tienen los trabajadores, nadie discute eso, el problema es que justamente siempre los que pagan la cuenta son los chiquilines y las familias de los chiquilines”, enfatizó.