"Me sorprendió", afirmó Delgado sobre críticas de Cabildo a Heber tras interpelación, pero aseguró que la coalición no acompañará la censura

“Con el tema de los homicidios hay mucho para trabajar, nadie puede tapar el sol con una mano, no estamos negando la realidad”, dijo.

“Me sorprendió”. Esa fue la respuesta del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, al ser consultado este sábado sobre la moción de crítica al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que presentó la bancada de Cabildo Abierto tras la interpelación en Diputados.

Después de casi un día entero de interpelación, el ministro Heber no logró el respaldo unánime de la coalición de gobierno, y quedó pendiente votarse en una nueva sesión la moción de censura propuesta por el Frente Amplio (FA). La instancia tuvo un foco específico: la política de seguridad, sus resultados y las cifras de homicidios. Una vez llegado el momento de presentar las resoluciones y/o mociones, la bancada de legisladores de Cabildo Abierto, integrante de la coalición de gobierno, se mostró muy crítica con la gestión del ministro y sus resultados. Eso llevó a que presentase su propia moción, sin mención a un respaldo explícito a Heber y con varios cuestionamientos: "Con esta moción, lo que se pretende es lograr un cambio de rumbo en algunas política de seguridad", detalló el diputado Álvaro Perrone. El Frente Amplio acompañó algunos de los puntos propuestos en la moción de Cabildo, lo que generó rispideces y tensiones en la sesión.

Consultado sobre esa instancia de interpelación, Delgado apuntó: “Nosotros confirmamos el apoyo a la gestión del ministro Heber. Pero sabemos que falta mucho por hacer. Se bajaron las rapiñas en forma notoria con respecto a los gobiernos anteriores, se bajaron los hurtos y el abigeato en forma bien notoria”.

En tanto, consideró como “esperable” que el Frente Amplio plantease la censura de Heber. “Son los mismos que durante más de diez años defendieron la gestión de Eduardo Bonomi y ahora piden la censura. Son las reglas de juego”, apuntó.

Consultado sobre cómo cree que actuará Cabildo Abierto cuando se considere la censura, Delgado respondió: “Probablemente el martes haya una sesión en el Parlamento por la censura, pero no va a ocurrir. Sí estarán los votos del Frente Amplio”.

“Me sorprendió” la postura de Cabildo, dijo Delgado, pero agregó: “Me parece que hay que ver lo importante. Y lo importante es lo que pase el martes. Más allá de los perfiles que cada uno pueda tener. La coalición vino para quedarse y va a seguir trabajando”.

“Que los perfiles existan no me preocupa, me preocupa el resultado final, me preocupa qué es lo que hacen el martes los socios de la coalición. Y los legisladores de los partidos que integran la coalición de gobierno van a respaldar al ministro y no van a votar la censura”, concluyó.