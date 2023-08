"Me voy a parar": la reacción de Cosse cuando le preguntaron por las críticas al Antel Arena y su insistencia con la "falta de rumbo" del gobierno

“No se da pie con bola” en materia de seguridad, dijo la intendenta capitalina.

Durante una visita al departamento de Soriano, la intendenta de Montevideo y potencial precandidata frenteamplista, Carolina Cosse, criticó la gestión del gobierno en materia de seguridad y defendió la construcción del Antel Arena.

En conferencia de prensa, Cosse fue consultada sobre cómo ve el actuar del actual gobierno para combatir la inseguridad. “No se da pie con bola”, respondió.

“Es un tema que golpea a todo el Uruguay”, dijo la intendenta, y se refirió a los cambios que ha habido en los últimos meses en torno al Ministerio del Interior, tanto a nivel de cúpula policial como de anuncios de “planes” focalizados en el combate al narcotráfico. “Primero es una medida, después es otra, después se cambian las jerarquías, después en realidad la estrategia era otra”, apunto, y resumió: “Falta rumbo”.

En ese sentido, además, consideró que esa “falta de rumbo” se ve “en los resultados”, aunque relativizó “los números”. “Yo no creo que los números sean la realidad: estoy convencida de la importancia de la transparencia de los datos que dan indicadores de la realidad, pero la realidad no son solo los indicadores. Más allá de los indicadores que no son buenos en seguridad, vecinos de todo el Uruguay saben lo que pasa a la vuelta de la esquina, y eso denota una vez más falta de rumbo”, dijo.

"El Antel Arena se canta a sí mismo"

Esta semana, el actual ministro de Ambiente y exvicepresidente de Antel, Robert Bouvier, declaró ante la Fiscalía por la causa que investiga presuntas irregularidades en la construcción del Antel Arena durante la administración frenteamplista.

En ese marco, Cosse fue consultada sobre las reiteradas críticas de la actual coalición de gobierno sobre la construcción de ese escenario, proyecto que ella lideró cuando era presidenta de la telefónica estatal, primero, y ministra de Industria, después.

Ante la pregunta, su reacción fue decir “el Antel Arena” y agregar que se pondría de pie al nombrarlo. “Me voy a parar”, dijo entre risas y ante el aplauso generalizado de los militantes frenteamplistas.

“No tengo nada que explicar del Antel Arena porque Antel llevó adelante una política estricta, controlada, y el Antel Arena se canta a sí mismo en el marco de la mejor política de telecomunicaciones que hubo en este país”, apuntó.