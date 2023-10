"Me voy haciendo la idea de que estoy acá hasta diciembre": Orsi anunció que abandonará su cargo a principios de 2024 para dedicarse a la campaña

Aunque aclaró que no tiene una fecha marcada en el calendario, el intendente sí sabe que su salida de la administración departamental será días después del Congreso del Frente Amplio

El intendente Yamandú Orsi confirmó que se mantendrá en su cargo hasta diciembre, para luego, en 2024, dedicarse de lleno a su precandidatura y la campaña electoral. Agregó que los meses que quedan de su administración son de ejecución de obras.

Aunque aclaró que no tiene una fecha marcada en el calendario, Orsi sí sabe que su salida de la administración departamental será días después del Congreso del Frente Amplio, a fin de año. “Después me imagino que el año próximo ya no estaremos; no sé, será enero, febrero. Yo ya me voy haciendo la idea de que estoy acá hasta diciembre para irnos a esa otra responsabilidad, y después veremos cómo sigue la historia”, comentó este sábado en rueda de prensa.

El aún intendente dijo que uno de los objetivos del Frente Amplio en junio es que haya una buena votación en conjunto de todos los precandidatos, que sirva como envión para la campaña de octubre. “Es una buena señal que haya incertidumbre y que sea competitivo, porque en la izquierda eso al principio no nos importaba, hoy creo que es buena cosa que así sea”, subrayó.

Orsi dijo que los meses que vienen de su administración departamental son de ejecución de obras. “Por lo tanto, estos meses que vienen de este año, y todo el año que viene y parte de 2025 la gran responsabilidad es obras de infraestructura, de arquitectura; seguir con las políticas sociales”, expresó.