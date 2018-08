Médicos recién recibidos robaron material del Hospital Maciel para utilizarlo en los festejos

Luego se presentaron ante la dirección del Hospital y pagaron lo que se habían llevado.

El video publicado por el Sindicato Médico saluda a los egresados de la Facultad de Medicina e incluye los tradicionales festejos que se realizan todos los años en el Mercado del Puerto.

Esta vez un grupo había ido al Hospital Maciel, que está a pocas cuadras, y sustrajo material de enfermería.

“El monto fue de unos $ 32.000. Eran frascos de drenaje de tórax, pañales, bolsas de orina y ese tipo de cosas”, explicó Álvaro Villar, director del Hospital Maciel.

El hospital detectó el mismo día el faltante. Al otro día los estudiantes se presentaron y se identificaron.

“Ellos manifestaron su arrepentimiento por lo que había ocurrido, estaban muy avergonzados. Nosotros íbamos a mandar la factura con el costo de esto a la Facultad pero ellos quisieron hacerse cargo”, relató Villar.

Villar dijo que los 20 egresados que hicieron esto no deben hacer que se saquen conclusiones sobre los 800 egresados. Aseguró también que el Maciel no tiene nada más que hacer porque al recibirse, dejaron de tener vínculo con el Hospital.

El ministro de Salud Pública, Jorge Bazzo, dijo que el robo del material del Hospital Maciel es preocupante. “Estamos en plena etapa de capacitación a 70 mil trabajadores de la salud en temas como la humanización de la atención, en temas de ética, de seguridad del paciente y temas justamente que oriente a que todo el equipo de salud se capacite en estos aspectos tan sensibles”, sentenció Bazzo.

Por su parte, el presidente del Sindicato Médico aseguró que es un mal mensaje para la sociedad. “Esto no puede ocurrir, no todo vale en un festejo. Es un proceso interno que tendremos que hacer, aunque tiene trascendencia e impacta en la sociedad, no es un buen mensaje”, dijo el Dr. Gustavo Grecco.