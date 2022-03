Michelini dijo que cadena por el Sí "eriza la piel" y "todo el que la vea" votará para derogar 135 artículos de la LUC

Para el exsenador, el Sí "llega muy alto y con gran expectativa de poder triunfar" al referéndum del próximo domingo.

El dirigente frenteamplista Rafael Michelini, integrante del comando por el "Sí", dijo a Telemundo que la cadena nacional emitida el martes "eriza la piel" y "todo el que la ve" votará para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

"Estoy emocionado, por la militancia y por la gente. Desde diciembre de 2020 cuando empezamos a juntar las primeras firmas, la gente no aflojó. Contra viento y marea, contra todos los obstáculos", comentó en un acto en el Obelisco, donde se concentraron los militantes de la papeleta rosada para escuchar el mensaje, que tuvo como orador central al actor César Troncoso.

¿Qué se buscó transmitir con la cadena? "Que nuestro objetivo de anular estos artículos no es caprichoso. Tiene un objetivo central: defender las libertades, los derechos indviduales, la educación para que no saquen a los docentes, evitar el desalojo exprés, que los colonos vivan en el área rural y no en Montevideo o Punta del Este, que no aumenten los combustibles y que si suben, se corrijan una vez por año", respondió Michelini.

"El sí es una esperanza frente a tantas dificultades que está viviendo el pueblo uruguayo", concluyó.