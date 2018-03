Mides asegura que el padre en situación de calle tenía dónde vivir cuando fue a consultar por primera vez

El texto señala que el equipo técnico que atendió al hombre, le informó sobre los centros de atención con los que cuenta el Ministerio, dentro de los cuales no hay una opción para hombres con niños a cargo. Se agrega que el padre no dejó sus datos ni los de su hijo cuando acudió a Puerta de Entrada.

Gustavo Castellini respondió al comunicado en Telemundo:

Es totalmente mentira y se los puedo decir en la cara, tengo un montón de testigos. Si me hubieran pedido datos yo se los daba, ¿cómo no se los voy a dar? Si yo fui a pedir ayuda. Yo a las 7:00 de la mañana estuve ahí, a las 10:00 me atendieron, me hicieron pasar para adentro y lo único que me dijeron fue que no había solución, que no hay hogares para padres con hijos. Me dijeron que había una solución: que lo dejara dos o tres días en el INAU y que yo me revolviera, y que después lo vaya a buscar.