Mides cerró un parador nocturno que era gestionado por congregación evangélica que daba biblias a los usuarios

"Se dieron directivas que no se cumplieron" y "se hizo un mal uso de la herramienta", afirmó el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema.

La entrevista que le hicieron a un pastor evangélico de Montevideo en un medio religioso argentino provocó que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) resolviera cerrar un parador nocturno que era gestionado por la congregación religiosa que dirige.

En la nota, que fue publicada en La Gaceta Cristiana el 16 de julio, se informa que "ropa de cama a estrenar, un pack de higiene personal que consta de toalla, jabón, cepillo de dientes, pasta dental, antisudoral, shampoo, tapaboca y guantes, una Biblia y literatura cristiana, esperan a los postulantes a un lugar en este hogar de bendición".

"Creemos que Dios nos levantó para bendecir a las personas que duermen en la calle, nuestros hermanos más pequeños, tendrán cena y desayuno todos los días. Este es el primero de muchos!", dijo el pastor Daniel Menchaca a dicho medio.

En conferencia de prensa este martes el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, informó que "se dieron directivas que no se cumplieron" y "se hizo un mal uso de la herramienta", por lo que resolvieron que ese parador nocturno no siga funcionando. "El ministerio da directivas, si no se cumplen se termina el vínculo con el ministerio", afirmó.

Fuentes del Mides informaron a Telemundo que desde la cartera habían sido claros con las organizaciones sociales que gestionan los paradores nocturnos para personas en situación de calle de que se debía "respetar la laicidad" y "no realizar proselitismo".