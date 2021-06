Mides en Casavalle: "Decidí que no me voy a mudar", dijo el ministro Martín Lema

El ministro de Desarrollo Social aseguró que descartó el traslado de la oficina al corazón del barrio Casavalle, como había planeado el exministro Pablo Bartol.

"Ya decidí que no me voy a mudar. La mudanza del ministro no" se va a hacer, afirmó Martín Lema en una entrevista en Telemundo.

"Hay un contenedor funcionando. La idea es aumentar la presencialidad, pero hay que aumentarlo en todo el territorio. El ministro, los técnicos, los directores, gerentes, funcionarios, tienen que estar donde están las necesidades y no necesariamente se basa en un lugar puntual", agregó Lema.

La mudanza de la oficina del Ministerio de Desarrollo Social en el corazón del barrio Casavalle había sido anunciada desde la campaña electoral, por el exministro Pablo Bartol. Pero luego de la salida de Bartol de la cartera, el traslado había quedado suspendido, y desde ahora descartado.

El Ministerio ya se había hecho con un predio y se realizaría una construcción liviana de 230 metros cuadrados para alojar las oficinas del ministro.

En ese sentido, Lema reconoció que todavía no definieron qué harán con el terreno.