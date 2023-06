Mides presentó su Plan de Alimentación Territorial y Lema valoró la presencia de legisladores de todos los partidos

Los legisladores conocieron de primera mano cómo funciona el sistema de alimentación, la calidad de los alimentos e incluso los probaron.

El Ministerio de Desarrollo Social presentó este viernes su Plan de Alimentación Territorial a legisladores de todos los partidos tras una invitación del ministro Martín Lema.

Lema valoró la presencia de legisladores de todos los partidos políticos. "El Plan de Alimentación Territorial lo que busca es dar una respuesta estructural a problemas de años en nuestro país, en materia de inseguridad alimentaria", expresó.

Son seis comedores, seis puntos fijos y seis puntos móviles, para dar respuesta en Montevideo y Canelones. "Ese va a ser el sistema completa", comentó.

Actualmente están abiertos los seis comedores de Montevideo, cinco puntos fijos y cuatro móviles. "Nos falta abrir un punto móvil, con tres paradas, y un punto móvil en Canelones y otro fijo", agregó.

El ministerio determinó zonas de mayor necesidad de respuesta alimentaria, según explicó el ministro. También fijó que el reparto sea los siete días de la semana, y que estén todos los componentes nutricionales determinados.

Lema dijo que el plan apunta a revertir la "inseguridad alimentaria severa". Significa que apunta a personas en indigencia, o pobreza extrema. El plan tiene capacidad para unas 10.000 viandas diarias, a las que se suman líneas de acción del Instituto Nacional de Alimentación (INDA).

Política social

Diputados de la oposición esperan que el plan de alimentación del Mides funcione, se extienda, y quede enmarcado en una política social que permita a las personas ganar autonomía.

"Apostemos a que funcione, yo lo que quiero es que la gente pueda comer", dijo la diputada frenteamplista Cecilia Cairo, mientras que Cristina Lustemberg -también del FA- señaló que "nada les importa más" que las personas salgan de la situación de "vulnerabilidad y tengan autonomía".

Por su parte, desde el oficialismo afirman que el plan derriba "ciertos relatos" que "no fueron alegres". "Es muy importante a través de estas instancias transparentar todo el trabajo que se está llevando adelante, y demostrar con hechos, con evidencia, lo que se está haciendo para derribar ciertos relatos que anduvieron circulando, que no fueron muy alegres, no", expresó la diputada colorada María Eugenia Roselló.

"Acá no hay diferencias partidarias; hay gente que no logra recibir la alimentación y nuestra obligación, política y social, es que lo logren. Punto.", concluyó Cairo.