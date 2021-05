Mides suspendió mudanza al barrio Casavalle: "No es el momento oportuno", dijo Lema

El ministro de Desarrollo Social anunció que su oficina continuará en el edificio del Centro de Montevideo.

Martín Lema asumió como ministro de Desarrollo Social el pasado lunes 3 de mayo, tras la salida de Pablo Bartol a instancias del presidente Lacalle Pou. Si bien estaba prevista la mudanza de la oficina del ministro al barrio Casavalle, algo que Bartol había definido antes de asumir, Lema anunció en rueda de prensa que quedará en suspenso.

Lema explicó lo que lo llevó a tomar la decisión. "Lo que pasa es que yo al recién asumir, tengo que tener reuniones con directores, gerentes, con cantidad de personal que se encuentran en edificios cercanos al edifico central del Mides". No descartó que en el futuro se concrete la mudanza: "Sí se le va a dar uso, y no se descarta absolutamente nada, ni siquiera se descarta una instalación ahí, pero me parece que esta etapa no es el momento oportuno".

Hace "una semana que estamos, pararnos en la cancha, terminar de formar el equipo, establecer un cronograma de acciones, analizar programas y planes y complementar una cantidad de iniciativas en el plan invierno nos está llevando mucho tiempo", explicó el ministro, pero aclaró: "oportunamente cada decisión va a ser tomada".

El Ministerio ya se había hecho con un predio y se realizaría una construcción liviana de 230 metros cuadrados para alojar las oficinas del ministro.