Mides y Turismo firmaron un convenio para garantizar acceso de personas discapacitadas a destinos turísticos

Los ministerios de Desarrollo Social (Mides) y de Turismo firmaron un convenio para crear circuitos turísticos que puedan ser utilizados por personas discapacitadas. "La idea es generar una cantidad de circuitos turísticos donde personas que tienen discapacidad puedan disfrutar de los atractivos que tiene nuestro país", afirmó el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, en rueda de prensa tras la presentación del acuerdo.

Los técnicos de ambas carteras trabajarán en conjunto para implementar cuanto antes el plan. "En distintos departamentos, según los atractivos que se presenten, los de Turismo los recomendarán (destinos) y el Mides buscará que se adapten para que sean más inclusivos", explicó Lema.

La adaptación de los puntos de interés no estará orientada a grupos u organizaciones, sino que busca que las personas discapacitadas puedan disfrutar de los destinos por sus propios medios. "Si solamente lo atamos a una organización o grupo, estamos limitando de alguna manera la inclusión que se quiere dar", argumentó el jerarca. Esto no quiere decir que no se puedan gestionar recorridas específicas para dichos grupos u organizaciones, apuntó.

181 llamadas y mensajes por personas en situación de calle

Este martes el Mides recibió 181 llamadas o mensajes para alertar sobre personas en situación de calle. De ese total, 41% fueron mensajes de WhatsApp y 59% llamadas a la línea telefónica.

Ese día el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió varias advertencias por lluvias y tormentas intensas en gran parte del país. Según Lema, en los centros y refugios del Mides quedaron 41 cupos libres.