Mientras la oposición acusa el Gobierno de perder el tiempo, el oficialismo le reclama por falta de apoyo

Un repaso por las versiones taquigráficas de la Comisión de Salud del Senado.

Uno de los disparadores de esos roces fue la intervención del senador Daniel Olesker, quien lamentó que el poder Ejecutivo demorara tanto en dar información al Parlamento y lo acusó de “estar omiso y perder el tiempo”.

Desde el oficialismo hubo varios reclamos al FA por haber apoyado y convocado movilizaciones sociales que representaban riesgo sanitario.

“Fue una pérdida de tiempo no haber tenido antes la instancia -dijo Daniel Olesker, el Poder Ejecutivo estuvo omiso, queríamos dejar esta constancia”.

Según consta en la versión taquigráfica, su compañero de bancada, Mario Bergara agregó que “el Frente Amplio tendió la mano, no tuvo intención ni acción de poner palos en la rueda, pero no hubo receptividad para ese diálogo.” Ambos tuvieron varias respuestas del oficialismo.

“No nos vengan a vender la idea de que quieren colaborar. Nosotros entendemos que la oposición no ha estado a la altura de las circunstancias. No entendemos que haya habido colaboración estableciendo convocatorias y llamados a marchas que ponían en riesgo la salud pública”, aseveró.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, rechazó que el gobierno haya estado omiso y que se perdió tiempo y el ministro de Salud Pública enumeró con fechas, al menos 17 marchas sociales y sindicales registradas en los últimos meses. Agregó que también hubo elecciones departamentales, Día del Patrimonio, y continuó con la lista que llegaba hasta el 24 de noviembre.

También criticó que al asumir esta administración el ministerio no estaba preparado para enfrentar la pandemia, con apenas 100 kits diagnósticos, sin plan de contingencia publicado hasta el 28 de febrero y con la preocupación no en COVID-19, sino en sarampión y dengue.

Más tarde, el senador Olesker preguntó a la delegación del Poder Ejecutivo por la evaluación y las medidas a adoptar después del 10 de enero. “Esperemos que las respuestas no demoren dos meses en llegar”, dijo en medio de un entredicho con el secretario de la Presidencia, quien le advirtió: “Daniel, seamos claros, nos conocemos hace tiempo, jugar con eso no, política con esto no.”

“No estoy haciendo política, digo que no hay respuestas sobre qué medidas se van a tomar.”, se defendió Olesker en medio de dialogados.

El senador de Cabildo Abierto, Raúl Lozano, también cuestionó que la oposición pida medidas rígidas, pero al mismo tiempo aliente movilizaciones. “Por favor, doble discurso no”, advirtió.

Intervino entonces Óscar Andrade: “¿Se puede caer en la miseria de decir que alguien va a una marcha para infectarse e infectar a sus hijos para que al gobierno le vaya mal? Fue el primer año que no hubo primero de mayo, no hubo 20 de mayo, si habrá sido doloroso. A algunos sectores en los que hubo despidos en masa, ¿les podemos decir que no pueden jamás concentrarse o manifestarse?

La polémica sesión terminó con una intervención de Graciela Bianchi, quien recordó a Tabaré Vázquez: “todos los 2 de marzo el señor presidente de la República nos reunía a los integrantes del sector Todos a hacer propuestas de gobierno. Nunca recibimos una sola respuesta del presidente -a quien no me gusta hacer referencia porque está fallecido- del que en todo caso recibimos burlas. El soberbiómetro habría que bajarlo un poquito de nivel y así nos iría a todos mejor. En todo caso, ustedes hubieran sido menos soberbios y no hubieran perdido las elecciones” dijo la senadora al cerrar una sesión de siete horas de la comisión de Salud del senado.