"Mientras no haya estudio no puedo contestar, no existe el proyecto", dijo Orsi sobre isla artificial

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, se refirió al proyecto de la isla artificial y dijo que todavía "no hay ningún estudio todavía de factibilidad".

"Mientras no haya estudio no puedo contestar, no existe el proyecto", afirmó y remarcó que recién están "buscando plata" para hacer los estudios.

"Vamos a ser serios, no digo que haya mala intención, bienvenidas las inversiones que tengan un estudio atrás y si está bueno hay que aprobarlo, pero acá no hay nada", afirmó. Sobre la posibilidad de que el proyecto vaya a Canelones dijo que lo evaluaría.

En ese sentido, el diputado nacionalista Alfonso Lereté propuso al ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, la posibilidad de que el proyecto de isla artificial se instale en las costas de Canelones y no frente a Punta Gorda (Montevideo), como se plantea hoy.

"Frente a la negativa del gobierno capitalino, solicito a usted que considere la posibilidad de que dicho proyecto pueda ser ubicado en las costas del departamento canario", expresó el legislador a través de una carta al ministro.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo este viernes que el proyecto "operaría como agujero negro para todo Montevideo".