Mieres afirmó que dichos de Bianchi sobre el PSOE fueron "un gravísimo error de la senadora"

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, lamentó este jueves los dichos de la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi sobre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que generaron un incidente diplomático con el país europeo en las últimas horas. Las palabras de la nacionalista despertaron además el rechazo de la oposición, que exigió que se rectificara.

Para el líder del Partido Independiente las expresiones de Bianchi fueron "un gravísimo error de la senadora".

"Desde el Partido Independiente decimos con claridad que no nos sentimos representados y que son cosas que no le hacen bien al Uruguay, a su imagen, pero por suerte ya el propio canciller español ha dado por superado el incidente, que no refleja la opinión ni la postura del gobierno uruguayo", añadió el secretario de Estado.

"Todos los políticos que integramos cargos de gobierno tenemos que cuidar mucho de no dar opiniones. Cada uno tiene el derecho de tenerlas, pero una cosa es el derecho de tenerlas y otra cosa es expresarlas", sumó.

La parlamentaria manifestó en su cuenta de Twitter tras las elecciones en España el pasado fin de semana que "con el PSOE se tiene asegurado la financiación y los valores de las narcodictaduras cubana, venezolana, nicaragüense, iraní, el terrorismo de la ETA, y el separatismo catalán que quiere terminar con España".

Debe leerse: con el PSOE se tiene asegurado la financiación y los valores de las narcodictaduras cubana, venezolana, nicaragüense, iraní, el terrorismo de la ETA, y el separatismo catalán que quiere terminar con España. Un lujo de opción. Pero ganó el PP. pic.twitter.com/fGMo8RyDBX — Graciela Bianchi (@gbianchi404) July 24, 2023

Los dichos de Bianchi generaron molestia en el gobernante PSOE, que citó a la embajadora uruguaya en España para pedir explicaciones -al momento la legisladora es la vicepresidenta en funciones-.

Además, la vicepresidenta Beatriz Argimón -quien está casualmente en España por viaje oficial- se reunió con Juan Fernández Trigo, secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe, y le ofreció disculpas por las palabras de la senadora. Lo mismo hizo el canciller Francisco Bustillo, quien mantuvo un encuentro en Montevideo con el embajador español en Uruguay, Santiago Jiménez Martín.