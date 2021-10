Mieres dijo que en el conflicto en la planta de UPM II hay una "pulseada entre las partes"

La "distancia entre las demandas y las posibilidades de dar respuesta" es muy grande, lo que "alimenta" la conflictividad, dijo el ministro de Trabajo.

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, se refirió este viernes al conflicto en la segunda planta de la empresa finlandesa UPM, que se construye en Pueblo Centenario, en el departamento de Durazno.

"Hay previsto en el acuerdo de la construcción de UPM hasta un ámbito de alzada donde participa el Ministerio de Trabajo ya no a través de la Dinatra sino de sus autoridades nacionales, y no ha sido convocado", dijo Mieres este viernes en el programa En Perspectiva de Radio Mundo. "En algún momento tendremos que evaluar si desde el Ministerio de Trabajo no corresponde la citación", agregó.

Hasta ayer, dijo, "todavía no se debía dar ningún paso al respecto".

El convenio colectivo de los trabajadores de la planta venció el 31 de agosto, y ahora se busca renovar. Esto "siempre viene acompañado de medidas", dijo Mieres. En este caso, agregó, la "distancia entre las demandas y las posibilidades de dar respuesta" es muy grande, lo que "alimenta" la conflictividad.

"Cuando las medidas afectan la libertad de trabajo" el Estado debe intervenir, dijo Mieres.

El secretario de Estado indicó que en la planta no hay "un paro continuo", pero sí las actividades están alteradas fruto del conflicto. "Es una situación de pulseada entre las partes", comentó.