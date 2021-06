Mieres: "El paro tiene relación directa" con el vencimiento del plazo para juntar firmas contra la LUC

El ministro de Trabajo reconoció que los gremios médicos y algunas cooperativas de transportistas decidieran mantener sus actividades,

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo que la convocatoria del Pit-Cnt a un paro general de 24 horas "tiene un vínculo directo con la proximidad del vencimiento del plazo" para juntar firmas contra 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC).

"Nadie es tonto en esto, obviamente que el paro tiene relación directa", indicó Mieres en el programa Desayunos Informales, de Canal 12, y ratificó: “Está relacionado, uno no es tonto. Lo cual no quiere decir que no tengan derecho a hacerlo”.

La central sindical, el Frente Amplio y otras organizaciones sociales buscan derogar 135 artículos de la LUC a partir de un referéndum, por lo que están abocados a una campaña de recolección de firmas. La LUC fue promulgada en julio de 2020. Por ley hay un plazo de un año luego de la promulgación de la ley para presentar las firmas del 25% de los habilitados para votar.

Por otra parte, el secretario de Estado aseguró que está “totalmente en contra” de la plataforma del paro. Considera que implica "un juicio muy injusto con respecto al gobierno” y “poco real con respecto a la gravedad de la realidad que estamos viviendo".

"Pero también digo con claridad que es parte de las reglas democráticas del juego", precisó el ministro, y agregó que el movimiento sindical "tiene todo el derecho de elegir cuáles son sus medidas de protesta y sus demandas".

La resolución de la Mesa Representativa que fijó el paro, el 13 de mayo, indica que la medida es "contra el hambre y la desigualdad, por trabajo y salario, en defensa de la vida y en solidaridad con los 15 profesores de San José separados del cargo".

En Desayunos Informales Mieres dijo que los dirigentes sindicales “no están sintonizando con lo que la gente siente, con lo que está pasando". "No estamos en la situación que se proclama allí”, aseguró.

Sin embargo, reconoció que los gremios médicos (la FUS, el SMU y la FEMI) y algunas cooperativas de transportistas mantuvieron sus actividades el día del paro, asegurando así el normal desarrollo de la jornada de vacunación.