Mieres sobre el caso del diputado Estévez: "Puedo dar fe de que estamos actuando"

El ministro de Trabajo valoró que el episodio “sin dudas" supone "una afectación a la actividad política”.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, aseguró que la Inspección General del Trabajo está investigando el contenido de un audio grabado por el diputado colorado Omar Estévez y difundido por Radio Sarandí el jueves de esta semana. "Puedo dar fe de que estamos actuando", dijo este viernes en rueda de prensa.

El legislador está al frente de una empresa de recursos humanos y en la grabación asegura que en su momento envió a ocho trabajadores con Covid-19 a la cosecha de cítricos en Salto. Sin embargo, cuando el audio se viralizó, dijo que había querido decir "hisopados" en vez de casos "positivos".

"El audio que se hizo viral está poniendo en evidencia eventuales incumplimientos sobre ciertos criterios de trabajo y nuestra función es esa: trabajar a partir de la inspección en el control de que las empresas cumplan", dijo Mieres.

El secretario de Estado se reservó los detalles de la investigación en curso y no quiso pronunciarse al respecto. "Lo tiene que valorar la Inspección, que es profesional. No puedo ni debo meterme en eso, que es un trabajo profesional", dijo.

No obstante, el exsenador y fundador del Partido Independiente valoró que este caso “sin dudas" supone "una afectación a la actividad política”.

Consultado sobre un eventual juicio político a Estévez, dijo lo siguiente: "No está planteado. Es una idea y, en su momento, el Partido Independiente tiene su ámbito (para analizarlo). No hemos evaluado la situación y por ahora no hay nada concreto planteado sobre la mesa".

"Una señal positiva pero hay que ubicarla en su contexto"

El ministro de Trabajo hizo estas declaraciones en un evento organizado en conjunto con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop). Allí también se refirió a la disminución del desempleo, que en marzo se redujo 1,4 puntos porcentuales en comparación con febrero.

"Es una señal positiva pero hay que ubicarla en su contexto porque, por otro lado, la encuesta de hogares de marzo habla de una caída de la población económicamente activa. Por lo tanto, hay un traspaso: hay gente que en febrero estaba buscando trabajo y ahora ya no lo está haciendo porque hay un freno en la actividad debido a la situación sanitaria", opinó.

"Entonces, todavía seguimos teniendo problemas, indudablemente. Sí es bueno que la cantidad de personas ocupadas se mantuvo y eso habla de una salud de la actividad laboral en este momento y de que la diferencia de personas ocupadas con respecto a la prepandemia se ha ido reduciendo de manera sistemática", agregó.