Mieres sobre polémica por Caja de Profesionales: "Que se queden tranquilos los que tienen no ejercicio, no tienen que pagar nada"

"El proyecto de ley que enviamos al Parlamento no modifica en nada lo que existe actualmente", aseguró el ministro.

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, se reunió este martes con representantes del Frente Amplio (FA) para profundizar sobre las reformas que el Poder Ejecutivo impulsa para las Cajas Bancaria y de Profesionales. Tras el encuentro, el jerarca dio una rueda de prensa en la que reconoció que en este último caso conviene aclarar algunos aspectos sobre los cambios que se incorporarán a los regímenes actuales, ya que han generado "ruido".

"El proyecto de ley que enviamos al Parlamento no modifica en nada lo que existe actualmente", respondió Mieres sobre la posibilidad de que los profesionales que se declaran en no ejercicio deban pasar igualmente a abonar un pago. "Simplemente al revés, pone un tope más bajo para la eventualidad de que el directorio establezca cobrar las declaraciones de no ejercicio", explicó.

Mieres recordó que las declaraciones de no ejercicio se hacen por única vez y no hay que renovarlas mensual, semestral o anualmente. "Todos los profesionales que están con declaración de no ejercicio, ya lo hicieron y hasta que no ejerzan y le den el alta no va a ocurrir nada nuevo y tampoco se le va a cobrar por el alta", sostuvo.

En este sentido, Mieres puntualizó que no se ha cobrado nunca por la declaración de no ejercicio en la Caja de Profesionales. "Lo que se hace en la nueva ley es bajar el tope de esa autorización que no se ha ejercido poniéndolo en el valor que equivale al aporte de un mes de la primera categoría (con un tope de $5.000)", agregó.

Sobre este punto, detalló que el tope actual de la Caja de Profesionales si se decidiera aplicarlo en la ley actual es de $50.000, mientras que con el nuevo proyecto que se busca aprobar será de $5.000.

Sin embargo, el ministro reafirmó que esto "no se ha utilizado ni está en los planes del directorio de la Caja que se utilice". Siguiendo esta línea, expresó: "Despejemos esa situación, que se queden tranquilos los profesionales que tienen declaración de no ejercicio, no tienen que pagar nada y aquellos que declaren no ejercicio para adelante hasta que el directorio de la Caja no establezca algún monto, que no está en los planes, no va a ocurrir".

¿Qué dijo la presidenta de la Caja de Profesionales?

"Desde abril de 2022, no está en nuestra propuesta el tema. Incorrectamente, leen el artículo 68 de la ley y creen que volvió ese tema. Por desconocimiento se dicen cosas que no son”, afirmó a Desayunos Informales la presidenta de la Caja de Profesionales, Virginia Romero, días atrás, consultada sobre la posibilidad de que los profesionales que se declaran en no ejercicio deban pasar a igualmente abonar un pago.

En la misma línea que Mieres, la directiva explicó que el nuevo proyecto no implica “ninguna modificación” a lo que se venía planteando aplicar. ¿En qué consiste eso? En un pago que “se aplica cuando la persona cambia de estado”: “Una persona está en ejercicio y dice que a partir de ahora estará en no ejercicio libre”. Si antes del año viene a volver a cambiar de estado, ahí se le cobra una tasa, que es un gasto, que hoy está fijado en $7.000. Son gastos. Es un cambio de estado”.

Pero fuera de ese escenario, “si una persona viene y declara no ejercicio no tiene nada que pagar”. “Y si lo hace en un período mayor de un año, tampoco tiene nada que pagar”, aseguró.