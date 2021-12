Mieres sobre posible aumento de la conflictividad: "No estoy de acuerdo con la teoría conspirativa de que está todo orquestado"

El ministro de Trabajo señaló que una "confluencia de factores" llevó a un incremento del índice de conflictividad en los últimos meses.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, aseguró que una "confluencia de factores" llevó a un incremento del índice de conflictividad en los últimos meses. Sin embargo, dijo que no cree en la "teoría conspirativa" de que los sindicatos se alinean con el Frente Amplio para oponerse al gobierno.

El secretario de Estado señaló como ejemplos de esa confluencia la ronda salaria en curso, que es "muy intensa y abarcativa", y la cercanía del referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

"Cada conflicto tiene su propia razón de ser. No estoy de acuerdo con la teoría conspirativa de que está todo orquestado, de que sale uno y después el otro y está todo preparado. No, no es así. Hay razones que llevan a que cada conflicto ocurra", indicó Mieres.

De todos modos, precisó que reconocer esto no quiere decir que los gremios tengan razón, sino que implica estar dispuesto a escuchar. "Hay argumentos que ponen sobre la mesa y nosotros tenemos que trabajar para responder", dijo el ministro.

El presidente Luis Lacalle Pou sostuvo que en el último tiempo "ha habido una escalada de paros" en el país.

En los últimos días uno de los dirigentes más críticos del oficialismo fue el senador blanco Sebastián Da Silva. Tras el paro de la Federación Ancap, señaló que la el Frente Amplio y el Pit-Cnt son como el refresco Rinde Dos, "porque pagás uno y llevás dos" y que desde hacía mucho tiempo tiempo que en el Uruguay no se veía tanta mala leche y mala intención". Antes también había definido a ambas organizaciones como "la izquierda unida" que quiere desestabilizar al gobierno.