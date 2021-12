Ministerio de Defensa denunció a Fenapes por mensaje en redes sociales que acusa a soldados de "violar niñas"

"Como ministro de Defensa Nacional no estoy dispuesto a admitirlo, porque me parece que son de esas cosas que incitan al odio", dijo García.

Javier García, ministro de Defensa Nacional, se refirió este miércoles a la denuncia penal que la cartera realizó contra la cúpula de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes). La decisión -de la que informó en su edición de hoy El País- se debió a publicaciones en redes sociales del sindicato, en las que alertó sobre presuntos abusos y violaciones por parte de soldados uruguayos.

"Educación integral para que ningún soldado uruguayo se crea con el derecho de abusar y violar niñas. Repudio a la falta de medidas por parte del Estado y a la complicidad del presidente. Anular la LUC para que el ejército no tenga injerencia en la Educación Pública", se expresó en la cuenta de Twitter de Fenapes el pasado 24 de diciembre.

Educación integral para que ningún soldado uruguayo se crea con el derecho de abusar y violar niñas. Repudio a la falta de medidas por parte del Estado y a la complicidad del presidente.

Anular la LUC para que el ejército no tenga injerencia en la Educación Pública. #VotáSí pic.twitter.com/S83sGYiLjR — ⭕️Fenapes (@FenapesUruguay) December 24, 2021

“Creo que es muy grave, porque es una difamación y una injuria contra las Fuerzas Armadas y contra cada uno de los soldados”, dijo el jerarca. “Tratar de abusadores de niñas y de violadores de niñas me parece que es algo sumamente grave, que yo como ministro de Defensa Nacional no estoy dispuesto a admitirlo, porque me parece que son de esas cosas que incitan al odio”, sumó el ministro en rueda de prensa.

García planteó que hay límites a la libertad de expresión, fijadas por el Pacto de San José de Costa Rica. “El debate público no puede estar inundado de agravios, de injurias y de difamaciones”, planteó.

El ministro comentó que si hay alguna denuncia para hacer, debe hacerse “con nombre propio”.

Consultado acerca de qué hizo el Estado uruguayo tras las denuncias de abuso por parte de cascos azules en diferentes misiones, García respondió: “De más de 50.000 soldados que fueron a misiones de paz, no llega a 0,1%” la cantidad de efectivos involucrados en las acusaciones. “Calificar (por) circunstancias que no llegan al 0,1% a todo el colectivo así me parece un agravio infundado”, añadió.