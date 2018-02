Ministerio de Salud Pública hizo recomendaciones sobre cómo actuar ante mordeduras de víboras

En Uruguay hay cuatro especies peligrosas para el ser humano: la crucera, la yarará, la cascabel y la coral.

Para prevenir mordeduras hay que evitar zonas riesgosas o poco conocidas, no introducir la mano en cuevas o nidos, no dormir en el suelo, colocar carpas en sitios altos, utilizar botas altas, mantener el paso corto y evitar acumulación de basura.

Si se ve una serpiente hay que evitar movimientos bruscos y no intentar agarrarla.

Si alguien es mordido por la serpiente hay que retirar prendas que opriman la zona, lavar la zona con agua y jabón, mantener la zona de la mordedura en posición de descanso. Sólo debe beber agua y hay que trasladarlo inmediatamente a un centro asistencial.

El Ministerio también explica qué no hacer: no hay que aplicar barro ni alcohol a la herida, ni inyecciones locales de suero antiofídico, no hacer incisión, succión o cauterización en el punto de la mordedura ni realizar torniquetes o ligaduras. Tampoco hay que colocarle hielo.