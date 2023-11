Ministerio de Transporte pretende que sea obligatorio el uso de cinturones en los interdepartamentales de corta distancia

Para esto, prevén la instalación de dispositivos que avisen cuando un pasajero no se lo ha colocado.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) pretende que sea obligatorio el uso de cinturones de seguridad en los ómnibus interdepartamentales de corta distancia.

En los interdepartamentales de media y larga distancia ya es obligatorio el uso de cinturones, aunque muchos pasajeros no lo usan. La idea ahora es hacerlo obligatorio también en los de corta distancia, es decir, hasta 120 kilómetros.

Eso implicaría instalar dispositivos que avisen si un pasajero no lo está usando, aunque no se prevé aplicar multas. El director general de Transporte por Carretera, Carlos Flores, dijo a Telemundo que "no parece razonable" poner multas.

"Si un pasajero se resiste a ponérselo la empresa no tiene un mecanismo para obligarlo ni debería hacerlo. Lo mismo con el pasajero, porque, ¿Cómo haríamos para cobrar esa multa?, expresó.

En ese sentido, señaló que están tratando de instalar el tema para "concientizar" a la población y "cambiar el hábito cultural" que existe hoy de que la gente no utiliza el cinturón en los ómnibus. "Con eso haríamos lo que nos importa a todos, preservar la vida humana o disminuir las consecuencias ante un siniestro", apuntó Flores.

La medida no es para los suburbanos, sino para los interdepartamentales de corta distancia. La instalación de dispositivos tiene su costo, y el ministerio prevé dialogar con empresas y trabajadores para que sea progresivo, por ejemplo, estableciéndolo para las nuevas unidades que se incorporen.