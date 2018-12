Ministerio de Transporte seguía situación irregular del astillero de Carmelo desde 2006

El ministro Rossi dijo que llevó el tema a la Justicia dos veces y ahora volvió a denunciar a los dueños del lugar y a los propietarios de los barcos.

El Ministerio sostiene que los barcos estaban mal amarrados, mal vigilados y en un lugar indebido.

“Maffoni tenía una autorización vieja como lugar de varar pero no tenía permiso como puerto y no tenía albeo concedido, es decir, no tenía permiso para usar espacio del río. Hacía las dos cosas clandestinamente: cobraba como puerto, cobraba el amarre y usaba el albeo. Intentábamos ir avanzando en una regulación que no es sencilla”, aseveró el ministro de Transporte Víctor Rossi.

El Ministerio de Transporte denunció penalmente a los dueños del astillero y también a los propietarios de los barcos y pidió un embargo de sus bienes por 3 millones de dólares.

“Estamos presentando en Carmelo la denuncia penal contra los dueños actuales del astillero Maffoni y contra los dueños del UYU 726 727 y los dueños del Black Hunter”, informó el ministro Rossi.

El Ministerio dice que sigue el tema desde el 2006. Con multas a los dueños del astillero que éstos recurrieron y no pagaron.