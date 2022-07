Ministerio de Turismo fue intimado por empresa de publicidad a pagar deuda millonaria; el gobierno dice que el pago no corresponde

La contratación se realizó durante la gestión de Germán Cardoso, quien estuvo al frente del ministerio entre marzo de 2020 y agosto de 2021.

El Ministerio de Turismo fue intimado por una empresa de publicidad a pagar una deuda millonaria por un servicio que, según la compañía, brindó y no fue abonado.

El ministro Tabaré Viera aseguró que no hay pruebas de que el servicio se brindó y agregó que los informes internos indican que “no corresponde” pagar.

Según informó El Observador, la empresa Netcom intimó judicialmente al ministerio para que pague una deuda de casi US$ 330.000 por servicios de publicidad en la vía pública.

Además, esta compra fue una de las que objetó el exdirector de Turismo Martín Pérez Banchero y fue motivo de estudio en la comisión investigadora que se instaló a nivel parlamentario.

El ministro Viera se refirió a este tema y aseguró que los informes internos de la cartera aseguran que no corresponde pagar por esos servicios, de los cuales no hay prueba que se hayan efectuado.

“Hicimos un pedido de informe técnico a nuestros servicios de jurídica que han informado que no corresponde el pago por un principio de ejecución, por no tener toda la tramitación burocrática, administrativa y legal que deben tener este tipo de compras y por lo tanto se ha definido que son servicios que no se van a pagar y que seguramente va a mediar un juicio civil”, apuntó.

El jerarca dijo no conocer los detalles del procedimiento, que se originó en la gestión de su antecesor.

“No sabemos exactamente lo que pasó. Bueno, es que para nosotros no existió. No se completó el proceso y por lo tanto no existió. Si la empresa considera que se ejecutó la compra del servicio tendrá que hacer la acción judicial y haremos todas las investigaciones del caso, por ahora para nosotros eso no existió”, agregó.

Según Viera, hasta el momento la empresa no aportó ninguna prueba que confirme que la publicidad se ejecutó.