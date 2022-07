Ministerio del Interior y Fiscalía investigan a exjerarca del Comcar por negociar el ingreso de armas con presos

En las últimas horas se viralizó un audio donde Willington Sierra negocia con uno de los presos.

El Ministerio del Interior dispuso una investigación a Willington Sierra, exdirector del polo industrial del exComcar, tras viralizarse un audio en el que presuntamente negocia un arma con uno de los reclusos.

Por otro lado, la Dirección de Asuntos Internos oficia de auxiliar de la Fiscalía en la órbita penal, dado que el caso también está siendo investigado por la fiscal Gabriela Fossati. En el audio, difundido por La Diaria, se da un diálogo entre Sierra y el recluso con el que hace una negociación.

Allí el funcionario público dice: "No te voy a tirar pa' abajo, no voy a hacer ningún informe pa' tu juez, si no te tengo que matar en todos los sentidos. La vamo' a dejar por esa, te quedás acá y rescatate otra comisión".

"Si quisiera te complicaba y ya está, y me cagaba de la risa. Y te di la oportunidad. Charlamo', arreglamo', marchaste. Comiste del tupper ahí", agrega. El recluso le pregunta si el hecho de que se haya encontrado un arma ingresada por él "queda interno" y Sierra responde que "capaz que sale, se encontró un arma ahí".

También agrega: "Vos la dejás arriba, ¿vos la dejaste en el techo" y el preso responde que "en el arenero de los gurises". En un video publicado por el periodista Gabriel Pereyra, se puede ver cómo Sierra posteriormente busca el arma en dicho arenero.

A mediados de julio Sierra fue cesado como director del polo industrial y se le inició un sumario sin separación de cargo. La medida se dio a raíz de que Anthony Vallejo, en ese entonces director del exComcar, mandó a construir un parrillero con material dela cárcel utilizando la mano de obra de los precios. Esto se hizo en el polo industrial. Una vez que terminaron, se trasladó el parrillero en un auto oficial.