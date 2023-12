Mirá las imágenes: las lluvias copiosas ya generan consecuencias en la ciudad y varias calles de Montevideo están inundadas

En la zona del Palacio Peñarol (Cordón), el agua se acumuló generando varios centímetros de altura.

Tal como estaba pronosticado desde hace días, este viernes se desató una fuerte tormenta en el sur del país con copiosas lluvias.

Las consecuencias se empezaron a sentir rápidamente y varias calles de Montevideo se vieron inundadas.

Por ejemplo, en la zona del Palacio Peñarol (Cordón), en la esquina que une Magallanes y Galicia, el agua se acumuló generando varios centímetros de altura.

También ocurrió algo similar en Pocitos, en Gestido y Gabriel Pereira.

Una zona que habitualmente se inunda es la Avenida Libertador. Allí, a la altura de la calle La Paz, una joven debió subirse al techo del auto luego de que su vehículo quedara totalmente tapado por agua.

Así esta Libertador. Caos en varias calles de Montevideo por calles inundadas. En La Paz una joven debió subirse al techo del auto luego de que su vehículo quedara totalmente tapado por agua. @TelemundoUY pic.twitter.com/F4LhsyxDgl — Guille Losa (@GuilleLosa) December 1, 2023

"Las ramas del árbol cayeron arriba de mi casa, se rompió todo"

Una de las damnificadas fue Luz del Alba González. Un árbol cayó sobre su casa y causó destrozos. "Sentí que una rama cayó sobre la casa y vi la luz de un rayo adentro de mi casa", comentó a Telemundo.

"Cuando veo todo me puse nerviosa, llamé a los vecinos para que vengan a sacar a mis nenes y ahí se me empezó a derrumbar todo. Las ramas del árbol cayeron arriba de mi casa, se rompió y se llueve todo", indicó.

González sostuvo que las pérdidas son "muchas". "No puedo tener a mis tres hijos acá (uno de cuatro, uno de un año y ocho meses y una bebé recién nacida). "No los puedo tener en esta situación, necesito una ayuda para poder arreglar todo y tener a mis hijos acá", expresó.

En ese sentido, señaló que precisa materiales para reconstruir y que saquen el árbol. "Yo y mi pareja no tenemos trabajo, nos manejamos haciendo fletes día a día, es lo que tenemos para dar de comer a mis hijos. No tengo como para pagar materiales ni que me saquen el árbol", subrayó.

Para ayudar comunicarse al 096 726 500 – 096 578 372.