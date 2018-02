Miranda considera que autoconvocados salieron a responder a un planteo que todavía no se hizo: “No es serio y no ayuda al diálogo”

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, consideró que el documento de 27 puntos presentado por los autoconvocados, previo a la respuesta del Gobierno en cadena nacional, se aparte de los caminos institucionales y afecta el diálogo.

“Sin duda este documento llama la atención. Se había previsto que se iba a dar una respuesta por parte del Poder Ejecutivo y antes de eso, sin escuchar ninguna respuesta, aparece un nuevo documento haciendo nuevos planteos.

Nos parece que esto no ayuda al diálogo absolutamente necesario. No hay otra forma de transitar las soluciones en la sociedad si no es a través del diálogo. Se convoca a una mesa de trabajo, van a una primera mesa de trabajo a la que se los convoca especialmente, y después de eso se retiran del diálogo.

Y ahora, antes de cualquier respuesta o intercambio de argumentos, aparece una contestación a algo que todavía no se produjo. Esta forma de proceder se aparte de los caminos de diálogo y no es seria”.