Moratorio: cuarta dosis de vacuna anticovid es una "posibilidad" y se está estudiando

El virólogo Gonzalo Moratorio dijo este jueves que "existe la posibilidad" de que en Uruguay se dé una cuarta dosis de la vacuna contra el Covid-19 a la población en general.

"Son todos temas que están en estudio, las posibilidades existen y en eso están trabajando personas muy idóneas como médicos infectólogos, inmunólogos y otro tipo de profesionales", dijo el científico al programa Justos y pecadores de Radio Uruguay, en el que le preguntaron si sería conveniente una cuarta dosis de la vacuna.

"Está bajo estudio, prefiero no decir cosas que no sean de mi cabal conocimiento", planteó Moratorio, investigador de la Universidad de la República y del Institut Pasteur de Montevideo.

En la entrevista también se refirió al momento en que haya mayor circulación de la variante Delta. Advirtió que "esto traerá un aumento en las hospitalizaciones y en las muertes", pero no será un incremento exponencial –como pasó con el ingreso de la cepa P1 al país meses atrás– porque la campaña de vacunación está muy avanzada.

"Cuando me preguntan si esta es la calma que precede a la tormenta, digo que es un posible escenario. Esperemos que el impacto no sea fuerte. Tenemos que acostumbrarnos a convivir con el virus y dependerá de nuestra capacidad de respuesta", indicó, y llamó a la población a vacunarse.

"La película no terminó, no terminó en Uruguay y no terminó en el mundo. Nos da treguas, nos da pausas y ojalá nos acerquemos cada vez más a un final más definitivo como el que hemos estado viviendo estas últimas semanas", expresó.