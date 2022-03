MPP dedicó homenaje a Lucía Topolansky, que renuncia al Senado

Los dirigentes del sector frenteamplista se comprometieron a seguir luchando por la construcción de "un mundo más justo".

El Movimiento de Participación Popular (MPP) le dedicó un video a Lucía Topolansky, que este miércoles renunciará a su banca en el Senado para cederle el lugar al diputado Sebastián Sabini, compañero de sector.

El homenaje fue divulgado por redes sociales y destaca el compromiso de la exvicepresidenta de la República con las causas sociales y con la pelea por "un mundo más justo".

Según supo Telemundo, la renuncia será remitida por escrito.

Lucía, puede parecer un días más pero para nosotros y nosotras no. Por esto, necesitamos hacerte llegar este mensaje. Porque sabemos que nos seguiremos encontrando donde más te gusta: en la calle y con la gente.

Como nos has enseñado siempre, con razón y corazón.

Gracias. pic.twitter.com/217HD9kbaZ — MPP 609 (@MPP609) March 2, 2022

A continuación, una transcripción del mensaje dedicado por el MPP a Topolansky:

Lucía, puede parecer un días más, pero para nosotros y nosotras no. Por esto, necesitamos hacerte llegar este mensaje como reafirmación de nuestro compromiso a las causas sociales. Y sobre todo, de agradecimiento. Agradecimiento por tu entrega, que sabemos que no se termina con tu retiro del Senado, porque tampoco empezó en ese lugar. Viene de mucho antes.

Quizás fue cuando de jovencita empezaste a ver las diferencias que había entre tu barrio y los más periféricos. Capaz, un día, te cruzaste con un gurí que tenía tu misma edad y sus ojos no reflejaban tus mismas posibilidades de estudio y sueños. Capaz te enojaste, lloraste, cuestionaste y te empezaste a mover para cambiar esas injusticias que te rodeaban.

Y pese a lo que te tocó como hija de una época, no dejaste que tus ideas se quedaran quietas y encontraste la forma de ir cambiando las cosas. La historia se va escribiendo y se va dando cuenta de que ser mujer y militante social no es ni era lo más fácil. Pero vos no lo dudaste y dejaste todo en eso.

En tu militancia hubo de todo: cárcel, fugas, amigas, amigos y compañeros de los que un día no se supo nada más. Pero también, y sobre todo, siempre primó el amor; ese amor a la vida que siempre movió todo, del cual hemos aprendido y nos compromete día a día a seguir ese camino. Porque nadie es más que nadie, siempre ejerciendo tu rol atenta, abierta a escuchar y dialogar como una más.

Aprendimos que la austeridad no es discurso y que trabajando por una causa se pueden modificar algunas injusticias, crear derechos y cambiar vidas. Nos demostraste que ese lugar de paredes grandes puede estar habitado por personas como nosotros.

Por eso, Lucía, compañera, trabajadora, fundadora del MPP, vecina del Rincón del Cerro que asumió la vicepresidencia de la República cuando tuvo que hacerlo, convirtiéndote en la primera mujer en ese rol: decirte que tu impronta frente a la vida y tu entrega son y serán siempre una responsabilidad, un compromiso y un proyecto de futuro. Un futuro donde sigamos construyendo el mundo más justo por el que has peleado toda tu vida.

Lucía, termina solo una etapa. Sabemos que nos seguiremos encontrando donde más te gusta: en la calle. Defendiendo el país, y como nos has enseñado, siempre con razón y corazón.