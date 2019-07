MPP prefiere a Cosse para acompañar la fórmula del Frente Amplio pero deja la decisión a Martínez

El MPP dijo que si Martínez presenta argumentos por los que Cosse no debería acompañarlo, están "dispuestos a considerar junto a toda nuestra fuerza política la posibilidad de que otras compañeras puedan integrar la fórmula".

El Ejecutivo del MPP (más votado) se reunió hoy y emitió una declaración: “Quienes apoyamos a Carolina Cosse tenemos la natural aspiración de que la compañera pueda ser parte de la fórmula”.

Y por “argumentos legítimos” del candidato, “solo en ese caso, estamos dispuestos a considerar junto a toda nuestra fuerza política la posibilidad de que otras compañeras puedan integrar la fórmula”.

Para el MPP, quien tiene que resolver es el candidato.

Danilo Astori dijo que no está de acuerdo con cómo se comunica esto y se mostró de acuerdo con lo que está haciendo Martínez con la ronda de consultas. Martínez se reunió en la tarde de este martes con el ministro de Economía y luego comparecieron ambos ante la prensa.

“Yo no creo que los compañeros del MPP hayan querido presionar, yo me quedo con el espíritu del punto número cuatro. Si ellos entendieron que tenían que expresarse públicamente, será por razones que ellos habrán valorado y no conozco”, dijo Daniel Martínez.

Por su parte, Astori expresó: “yo creo en esa articulación como método de trabajo, pero no me siento en condiciones de juzgar a los demás. Si los demás entienden que la vía es establecer un comunicado de este tipo, lo respeto aunque no estoy de acuerdo”.

¿Qué dice Carolina Cosse, que hoy se reunió con Martínez? “Para mí sería un honor, por supuesto, pero es una definición de Daniel”, dijo Cosse. ¿Le mete presión esto que acaba de decir Cosse? “Para nada. Por supuesto que hay que tomar un montón de elementos en cuenta, hay que escuchar”, respondió Martínez.

Por su parte, también fue consultada Cristina Lustemberg: “No está en mis opciones en este momento. Sí estoy para construir y consolidar el triunfo de nuestra fuerza política, a lograr consensos, a seguir trabajando”.

Este martes de reúne el Partido Comunista, otro sector que tuvo muy buena votación el domingo. El PCU no condiciona estar en la fórmula más allá de la buena votación que tuvo Andrade, pero entre todos los nombres que manejan consideran que Carolina Cosse, al haber sido segunda y tener la condición de mujer, es quien naturalmente debería integrar la fórmula.

No es la candidata que quiere Daniel Martínez, aunque sí cumple con una condición: que sea mujer.

Hay dirigentes que consideran fue un error, pero no hay marcha atrás. Y más después del domingo, cuando el Partido Nacional tiene fórmula paritaria y eso los condicionó.

Martínez el sábado se va de vacaciones. Su objetivo es cerrar la fórmula antes de irse.