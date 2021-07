MSP cerró en Artigas un hogar de ancianos en situación "deplorable"

La Fiscalía busca que la propietaria sea imputada por el delito de abandono.

Un residencial de adultos mayores en Artigas fue cerrado de forma cautelar por el Ministerio de Salud Pública, debido a las malas condiciones en las que operaba. No contaba con habilitación ni con un médico responsable.

La dueña del establecimiento fue detenida y la Fiscalía solicitará su imputación en las próximas horas por el delito de abandono. En el lugar residían en condiciones vulnerables 20 ancianos, de los cuales el 80% no tiene vínculos familiares.

El 22 de junio Fiscalía recibió una denuncia de uno de los residentes, por lo que solicitó a la Dirección Departamental de Salud que inspeccionara el lugar, donde se detectaron las malas condiciones de habitabilidad. A su vez, las autoridades sanitarias locales alertaron al Ministerio de Salud Pública, que tiene la potestad de clausurar locales privados.

"La situación edilicia es deplorable, la gente estaba en malas condiciones. Los cuartos no tenían privacidad, no tenían puertas, los techos algunos son de zinc y tenían orificios por los cuales entraba agua; rajaduras en la pared, una instalación eléctrica precaria y que no está de acuerdo con las normativas de UTE", relató el fiscal de la causa en rueda de prensa.

La subdirectora de la Dirección General de Salud, María Giudice, viajó a Artigas el miércoles y constató las malas condiciones edilicias e higiénicas.

Los residentes fueron realojados en el refugio Mónica Gabriela, que funciona en el predio del Hospital de Artigas, y en otros residenciales.