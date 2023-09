MSP compró medicamento para 30 días para Nina Supervielle; "si el juez determina que se tiene que continuar, lo seguiremos haciendo", dijo Rando

"Están al llegar en una semana o diez días", dijo la ministra de Salud Pública.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) compró las 30 ampollas necesarias para un mes de tratamiento de Nina Supervielle, una niña de nueve años con acondroplasia, cuyo caso se conoció en los últimos días a raíz de una apelación del Estado uruguayo a la decisión judicial. La niña es hija del músico Luciano Supervielle.

"Que la población sepa que nosotros comprendemos perfectamente el dolor que está pasando esta familia. Tenemos una total empatía con ellos. Es importante comprender el contexto en que trabaja el MSP. El MSP desde hace mucho tiempo apela todos los juicios que hacen contra él. Se apeló como se hace siempre, en todos los casos. Porque no podemos no apelar un juicio porque estaríamos yendo en contra de lo que es ser equitativo, seríamos no transparentes y no equitativos si definiéramos de forma indiscriminada qué juicio se apela y qué juicio no se apela", justificó la ministra Karina Rando al ser consultada en rueda de prensa por el tema este viernes.

El MSP, en tanto, definió comprar la primera tanda de medicamentos mientras no se conoce la disposición judicial de segunda instancia.

"Ya se hizo un llamado a precios y se compraron las primeras 30 ampollas de medicamento y van a ser otorgadas a la paciente. Se compró al prestador más económico y se gastó los US$ 32.000 que se tenía que gastar para el tratamiento de un mes. Están al llegar en una semana o diez días", dijo.

"Si el juez determina que tiene que continuar, el MSP lo seguirá haciendo", cerró.