"Mucha gente va a ser defendida por el gobierno: la que quiere trabajar, no hacer huelga y paro", dijo Lacalle en Salto

El presidente Luis Lacalle Pou dijo este jueves durante una visita al departamento de Salto que el gobierno asegurará el derecho de los trabajadores que quieran trabajar cuando un sindicato decida alguna medida como un paro o una huelga.

El mandatario inauguró el Centro PYME de Salto, acto que se realizó en la calle. A unos metros del jefe de Estado había varios manifestantes, que lanzaron diferentes consignas. "Queremos trabajo", le gritó un hombre. "Basta de hambre y desigualdad", se leía en una de las pancartas de quienes protestaban.

"Cuando termine los voy a escuchar a todos, como siempre dimos la cara y no nos guardamos en ningún lado", dijo Lacalle Pou a quienes se manifestaban en el lugar. "Este gobierno no escucha más a los que gritan, escucha más a los que tienen razón, y la verdad no tiene volumen", agregó.

"Estamos saliendo entre todos de una pandemia, con gran esfuerzo por parte de la comunidad", dijo el presidente en su discurso. "Mucha gente está haciendo uso del derecho legítimo a la huelga y al paro, pero mucha gente va a ser defendida por el gobierno: la que quiere trabajar, no hacer huelga y paro", afirmó.

El jefe de Estado hizo alusión a la situación de la industria de los cítricos en Salto, y también se refirió al paro en el puerto de Montevideo, medida que el sindicato levantó en la mañana de este jueves. "Por más esfuerzo que se haga en Salto si los barcos no pueden salir con los cítricos no vale la pena el que está agachando el hombro", dijo.

Un rato después, en rueda de prensa, el presidente volvió sobre este tema. "Si no podemos exportar lo que producimos, se corta la cadena comercial", dijo, y agregó: "Hay que comprender los reclamos, pero no se puede trancar el país".